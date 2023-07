Rozpoczyna się czwarty tydzień tegorocznego lata. Gdzie szukać pomocy medycznej na urlopie? Gdzie się zgłosić? Pod jaki numer telefonu dzwonić i co koniecznie należy mieć ze sobą? Podpowiedzi zebraliśmy w biurze Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowym Funduszu Zdrowia i wśród samych lekarzy.

Wakacyjny wypoczynek na plaży w Międzyzdrojach / Marcin Bielecki / PAP

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że nawet w sytuacji, gdy jesteśmy daleko od domu i nie mamy dostępu do swojego lekarza czy pielęgniarki POZ, otrzymamy pomoc medyczną. Możemy to zrobić na kilka sposobów.

Po pierwsze, można skorzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK).

Jest to bezpłatna infolinia medyczna: 800 137 200, która działa od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 8.00 (rano następnego dnia) oraz przez całą dobę w weekendy i święta. Połączenie jest bezpłatne, a numer jest jeden w całej Polsce. TPK obsługuje języki polski, angielski, ukraiński i migowy. Pod numerem infolinii dyżurują lekarze, pielęgniarki i położne. Po wyborze bezpłatnego numeru TPK, zgłosi się pielęgniarka, która przeprowadzi wstępny wywiad. Jeśli będziemy potrzebowali dalszej konsultacji z lekarzem, wtedy odzwoni on na numer podany w wywiadzie pielęgniarskim. Podczas zdalnej wizyty, jeśli wymaga tego stan naszego zdrowia, otrzymamy e-receptę lub e-zwolnienie.Drugi sposób to korzystanie z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotna (NiŚOZ). NFZ podkreśla, że jest to:

- pomoc medyczna doraźna

- działa od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 8.00 (rano następnego dnia) oraz przez całą dobę w weekendy i święta,

- korzystamy z niej bezpłatnie,

- nie obowiązuje rejonizacja, dlatego mamy możliwość skorzystania z pomocy medycznej w dowolnie wybranej placówce, w całej Polsce,

- nie potrzebujemy skierowania na wizytę,

- adresy punktów NiŚOZ można znaleźć na stronie internetowej każdego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Wakacyjny Poradnik Pacjenta

Problemy w czasie urlopu?

Możemy też zgłosić się do lekarza rodzinnego (POZ), nawet jeżeli przebywamy poza miejscem zamieszkania. NFZ przypomina, że lekarz POZ przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 i nie obowiązuje do niego skierowanie.

Lekarze POZ otrzymują dodatkowe środki z NFZ za przyjęcie chorego spoza listy swoich pacjentów.

Miejsce, w którym można znaleźć wsparcie także w czasie urlopu są Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zespół Ratownictwa Medycznego.

W odpowiedzi, jaką nasz reporter otrzymał w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, czytamy, że: "jeśli nasze życie jest bezpośrednio zagrożone, wtedy wzywamy Zespół Ratownictwa Medycznego (numer alarmowy 112 lub 999) bądź udajemy się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Na SOR nie obowiązuje skierowanie. Nie ma również rejonizacji, dlatego udajemy się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na SOR ratuje się życie, dlatego jeśli zgłosimy się na SOR z błahym problemem zdrowotnym, wtedy czas oczekiwania na pomoc może być długi, ponieważ każdy pacjent przechodzi ocenę stanu zdrowia na SOR (tzw. triaż) i na tej podstawie ustala się przybliżony czas przyjęcia pacjenta. Adresy SOR są dostępne na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Apteczka i ubezpieczenie

Warto pamiętać o zabraniu swoich podstawowych leków na wakacyjny wyjazd. Warto zabezpieczyć się w apteczkę z plastrami, opatrunkami, lekami przeciwbólowymi czy lekami na biegunkę. Wiemy, że takie preparaty są potrzebne, zwłaszcza, gdy na urlopie pojawia się nowe jedzenie. Te leki, odpowiednio przechowywane, powinny mieć specjalne miejsce w naszej torbie, którą zabieramy na wakacyjną podróż. Nie wyobrażam sobie, że lecąc na urlop, nie mam wykupionego ubezpieczenia. Jeżeli mamy wczasy zorganizowane przez biuro podróży, myślę, że warto korzystać z ubezpieczenia. Sam kiedyś byłem zmuszony do proszenia o pomoc medyczną, są specjalne infolinie i działa to sprawnie - podpowiada w rozmowie z RMF FM internista lek. Michał Pira.

W materiałach przygotowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta czytamy z kolei: "Jeżeli w czasie pobytu poza miejscem zamieszkania np. na urlopie, wyjeździe służbowym czy podczas wizyty u krewnych, nagle zachorujesz lub stan Twojego zdrowia się pogorszy, jeżeli jesteś ubezpieczony możesz udać się do dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z NFZ. Możesz tam skorzystać z bezpłatnego leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej po potwierdzeniu prawa do bezpłatnych usług medycznych. W sytuacji braku możliwości potwierdzenia uprawnień przez system możesz złożyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.