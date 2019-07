Chorwacja to malownicza bałkańska kraina, w której przez całe lato dopisuje pogoda. Plaże położone są w urokliwych zatokach, morze jest krystalicznie czyste i ciepłe, a ceny są przystępne. To wszystko powoduje, że turyści chętnie wybierają Chorwację na wakacje. Każdy z turystycznych regionów kraju ma wiele do zaoferowania i wyróżnia się własnym niepowtarzalnym charakterem. Warto poznać najważniejsze atrakcje chorwackich kurortów, by wybrać idealny kierunek na letni urlop.

Dalmacja, Kaštelańska Riwiera, Dubrownik... gdzie na wakacje w Chorwacji? Wczasy w Chorwacji to doskonały wybór dla wszystkich, którzy lubią wygrzewać się w słońcu, smakować bałkańskiej kuchni, szukać nieodkrytych plaż i romantycznych zakątków. Warto wiedzieć, że każdy z turystycznych regionów kraju ma swoje wyjątkowe zabytki i historię, a także zachwycającą faunę i florę. Najchętniej odwiedzanym regionem Chorwacji jest Dalmacja. Ta rozległa kraina zajmuje tereny od Zadaru po Dubrownik. Nie brakuje tu zarówno pięknych plaż, jak i urokliwych miasteczek z historyczną architekturą, a także kurortów pełnych wakacyjnych atrakcji. Można więc tu błogo wypoczywać, smakować lokalnej kuchni i aktywnie spędzać czas, zwiedzając zabytki i poznając bałkańską kulturę. Na wakacje do Chorwacji warto wybrać się, zarówno korzystając z wczasów z formułą All Inclusive, jak i z wycieczek objazdowych. Gratka dla miłośników historii Środkowa Dalmacja to Split i popularny kurort Makarska, któremu nazwę zawdzięcza cała riwiera z pasem pięknych plaż. Z kolei Split przyciąga miłośników zwiedzania i poznawania historii. Zobaczyć można tam m.in. pozostałości imponującego pałacu rzymskiego cesarza Dioklecjana, który został wpisany na listę UNESCO. Ruiny murów budowli to integralna część starówki, po której można spacerować dawnymi korytarzami czy komnatami pałacu, zobaczyć można też tutaj pozostałości akweduktu czy świątynię Jupitera. Split to także świetna baza wypadowa do innych chorwackich miast. Warto wybrać się stąd do Trogiru - wpisanego na listę UNESCO miasta artystów, nazywanego "Małą Wenecją". Od średniowiecza miejsce słynie ze świetnych rzeźbiarzy i architektów. Odnajdą się tutaj miłośnicy muzeów, galerii sztuki, wystaw czy pamiątek wykonanych przez artystów. Miejsce zachwyca również swoim pięknym położeniem, a także historyczną zabudową i kamiennymi uliczkami. Wczasy w Chorwacji - co warto zobaczyć? Częścią Dalmacji jest także Dubrownik, który nie bez przyczyny nazywany jest "Perłą Adriatyku". Stolica południowej części regionu może pochwalić się zachwycającą starówką, a także murami obronnymi i budynkami, które pamiętają czasy VII w. To właśnie architektura Dubrownika była tłem dla scen słynnego serialu "Gra o tron". Lazurowa woda i błogie lenistwo na plaży Wczasy w Chorwacji można spędzić także na wyspach. Dalmacja charakteryzuje się pięknym ukształtowaniem terenu ze wzgórzami, zatokami i wysepkami rozsianymi na Adriatyku. Wśród nich szczególnie polecane są Korcula, Krk czy Drugi Otok. Te urokliwe miejsca wyróżniają się pięknym wybrzeżem z parkami narodowymi, które obfitują w zieleń, i różnorodnymi plażami - żwirkowymi, piaszczystymi i kamienistymi, które łączy lazurowa i przejrzysta woda. Wczasy All Inclusive w Chorwacji można spędzić też na wyspie Hvar, która wyróżnia się piękną architekturą, licznymi trasami rowerowymi i doskonałymi warunkami do plażowania. Właśnie tam można poczuć błogi klimat bałkańskich wakacji. Jedną z turystycznych wizytówek Chorwacji jest także Riwiera Kasztelańska, która rozciąga się między historycznym Trogirem a Splitem, wzdłuż wybrzeża Adriatyku. W tym miejscu można zakochać się od pierwszego wejrzenia, wylegując się na pięknych plażach czy zwiedzając okoliczne zamki, których można znaleźć tu łącznie aż 17.