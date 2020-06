Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Kształci blisko 18 tys. studentów na 38 kierunkach studiów (w tym 8 prowadzonych w języku angielskim) – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię i informatykę, po dietetykę i Organic Agriculture and Food Production (Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w języku angielskim). Zatrudnia 1 200 nauczycieli akademickich, mając do dyspozycji nowoczesny kampus oraz doskonałe warunki kształcenia.

Na studentów czeka 1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, świetnie wyposażone laboratoria i biblioteka. SGGW to nowoczesna uczelnia przyrodnicza z 200-letnią tradycją, od lat zajmująca wysokie miejsca wśród europejskich szkół wyższych. Adepci weterynarii znajdą tu m.in. klinikę małych zwierząt, klinikę koni oraz zwierzętarnię. Młodzi naukowcy mają możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie w naszych innowacyjnych pracowniach m.in. w Centrum Badań Biomedycznych z wykorzystaniem unikalnej aparatury m.in. do biologii molekularnej, nanotechnologii i nanoinżynierii.

Studenci kierunków rolniczo-przyrodniczych co roku w ramach praktyk terenowych odwiedzają arboretum w Rogowie, bagna w Białowieży czy nadleśnictwa Lasów Państwowych. A jeśli komuś marzy się spróbować sił za granicą, nic prostszego! Badanie populacji papug w Brazylii, leczenie lwów w RPA, a może studia połączone z kursem parzenia herbaty na Tajwanie? Sky is the limit! Studenci SGGW jeżdżą po całym świecie, a uczelniana administracja - dzięki blisko 275 podpisanym umowom z uniwersytetami na całym świecie - pomaga w tym, by przygotowania do wyjazdu były ekscytujące, a nie frustrujące.

Ale wysoki poziom nauczania, centra badawcze z najnowocześniejszym sprzętem, ciekawe praktyki i zaangażowani w swoją pracę dydaktycy - to nie jedyne, co wyróżnia SGGW.

Jak przystało na nowoczesną uczelnię XXI wieku, kampus zapewnia studentom wszystko, czego potrzebują. Na 72 ha powierzchni w sercu zielonego Ursynowa w Warszawie można mieszkać, uczyć się i spędzać czas ze znajomymi. Na miejscu znajdziemy m.in.: kultowy klub Dziekanat, basen, hale sportowe, boiska i kryte korty tenisowe, kuszące zielenią trawniki, gdzie w ciepłe popołudnia i wieczory można grać w badmintona oraz integrować się przy grillu, a nawet kino letnie wyświetlane na ścianie akademika!

SGGW to też przyjaźnie na całe życie. W 14 doskonale wyposażonych akademikach na studentów czeka 4 000 miejsc. Do wyboru są 62 koła studenckie, AZS, Ludowy Zespół Artystyczny "Promni" oraz uczelniany chór. Bo nic tak nie łączy, jak wspólna pasja!

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

SGGW prowadzi rekrutację wyłącznie przez internet na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Rejestracja na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się 1 lipca. Przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów. Internetowa rejestracja kandydatów polega na wpisaniu danych osobowych oraz wyników matur do Systemu Obsługi Kandydata (SOK). Po wpisaniu wyników kandydaci uzyskują dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 złotych, niezależnie od tego ile razy zmienią decyzję co do kierunku, na którym chcą studiować. Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa się poprzez Panel Administracyjny w SOK oraz pocztę elektroniczną (adres e-mail kandydata wpisany w SOK). Dzięki temu kandydaci w każdej chwili procesu rekrutacyjnego otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jego przebiegu.

Podczas ubiegłorocznej rekrutacji na 4 tys. miejsc dokumenty złożyło prawie 10 tys. kandydatów. Największą popularnością cieszyły się: finanse i rachunkowość - 7,8 os./miejsce, informatyka - 5,3 os./miejsce, logistyka - 5,2 os./miejsce, turystyka i rekreacja - 5,1 os./miejsce, zarządzanie - 4,9 os./miejsce, dietetyka - 4,8 os./miejsce.

Więcej informacji na temat tegorocznej rekrutacji na stronie: www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja