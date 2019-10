Nagrodę Księżnej Asturii odbierze jutro z rąk króla Hiszpanii Filipa VI prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. To nagroda dla miasta przyznana w kategorii „de la Concordia”, czyli „Zgoda”. Nagroda Księżnej Asturii jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w świecie hiszpańskojęzycznym.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w Oviedo / J.L.Cereijido / PAP/EPA

Gdańsk jest drugim miastem, które otrzymało nagrodę w historii jej przyznawania, sięgającej 1981 roku. Po raz pierwszy też nagroda w dziedzinie "Zgoda między narodami" trafi do Polski. Wśród laureatów tej kategorii sprzed lat są między innymi: Unia Europejska, fundacja SOS Wioski Dziecięce, Berlin, Instytut Yad Vashem, UNICEF, J.K Rowling czy Stephen Hawking.

Uzasadnienie kapituły nagrody bardzo mnie wzruszyło. Brzmi mnie więcej w ten sposób, że Gdańsk jest nie tylko miastem symbolem w historii, ale dzisiaj, w bieżącej polityce, także realizuje ideały solidarności, godności drugiego człowieka i stawania po stronie wolności i wartości demokratycznych - mówi RMF FM prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Nagroda - oprócz symbolicznego wymiaru - ma także wymiar materialny. Oprócz statuetki zaprojektowanej przez Joana Miro - katalońskiego artystę zmarłego w 1983 roku - miasto otrzymana także 50 tysięcy euro.

To pieniądze na szlachetny cel, który chcielibyśmy wybrać wspólnie z mieszkańcami. Zrobimy w tej sprawie głosowanie. Mamy kilka celów, które chcielibyśmy rozważyć. Podjęłam decyzję, że 2 czy 3 cele poddamy pod głosowanie, żeby to właśnie mieszkańcy Gdańska zdecydowali. Bo to jest dla nich nagroda, to nie jest dla prezydenta miasta. Skoro nagroda jest dla miasta Gdańska, to znaczy, że dla wszystkich mieszkańców - mówi Dulkiewicz. Prezydent Gdańska nie chciała zdradzić, jakie cele ma na myśli. Szczegóły zostaną podane w momencie ogłoszenia głosowania. Mają to być jednak cele społeczne, związane z uzasadnieniem nagrody.

Nagroda Księżnej Asturii jest najbardziej prestiżową nagrodą w świecie hiszpańskojęzycznym. Przyznawana jest co roku, w ośmiu kategoriach. O tym, że w tym roku trafi do Gdańska, wiadomo już od czerwca. Kiedy zapadła decyzja kapituły, o tym, że nagroda przypadnie Gdańskowi, przez kilka dni odwiedzały nas telewizje hiszpańskie, stacje radiowe, agencje prasowe. To jest bardzo ważna nagroda - mówi Dulkiewicz, która nagrodę odebrać ma jutro wieczorem, na uroczystej gali w Oviedo. To stolica Asturii, jednej z prowincji Hiszpanii, leżącej na północy kraju, nad Zatoką Biskajską.

Jak informuje miasto w oficjalnym komunikacie starania o przyznanie nagrody Gdańskowi rozpoczął jeszcze prezydent Paweł Adamowicz. W tej sprawie pisał listy do autorytetów w kraju i Europie, w których zabiegał o poparcie kandydatury miasta. W ceremonii przyznania nagrody wziąć udział ma także rodzina zamordowanego prezydenta Gdańska.

W zeszłym roku nagrodę Księżnej Asturii w dziedzinie "Sport" odebrał Krzysztof Wielicki, w 2017 w dziedzinie "Literatura" Adam Zagajewski, w 2003 w dziedzinie "Komunikacja i działania na rzecz ludzkości" Ryszard Kapuściński, a w 2001 w dziedzinie "Sztuka" Krzysztof Penderecki.