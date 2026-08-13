Gawkowski: SpaceX odpowiedział na moje żądania, deklaracja jest jasna

RMF24

„Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam” - poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, dodając, że polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami ze strony SpaceX.

Wcześniej SpaceX ogłosił, że wyłącza Polskę z europejskiego regionu mobilnego Starlink Roam. W praktyce oznacza to, że użytkownicy z Polski, którzy zabiorą terminal za granicę, musieliby liczyć się z dodatkowymi formalnościami oraz możliwymi wyższymi kosztami.

Polska, według początkowych ustaleń firmy Elona Muska nie została objęta zasadami obowiązującymi w europejskim regionie mobilnym Starlink Roam. Należą do niego m.in. Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Francja, Hiszpania oraz Włochy.

Po 30 dniach przebywania za granicą użytkownik musiałby wrócić z terminalem do Polski albo wykupić droższy pakiet usługi.

Sikorski zwrócił się do Muska. Chodzi o „dyskryminację Polaków” ws. Starlinka Szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się w środę do Elona Muska by ten przestał dyskryminować polskich użytkowników Starlinka. Dodał, że inaczej Polska może „przemyśleć kwestię płacenia Muskowi 50 milionów dolarów rocznie za jego usługi”. Wcześniej…

Do sprawy odniósł się wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zaapelował do SpaceX o pilne przywrócenie jednakowych warunków dla polskich klientów. Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii, a polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii – mówił. Dodał, że państwo ma narzędzia do reagowania na nieuczciwe praktyki międzynarodowych firm.

Wygląda na to, że interwencja przyniosła skutek.

SpaceX wycofuje się z ograniczeń dla Polaków. „Starlink Roam bez nowych restrykcji”

Krzysztof Gawkowski poinformował w mediach społecznościowych, że firma SpaceX odpowiedziała na jego żądanie dotyczące planowanych ograniczeń dla polskich użytkowników internetu satelitarnego Starlink.

„SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich” – napisał wicepremier.

Według deklaracji, którą otrzymał szef Ministerstwa Cyfryzacji, Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam.

Oznacza to, że polscy klienci korzystający z mobilnych pakietów usługi podczas podróży po Europie nie powinni zostać objęci nowymi ograniczeniami.

„Polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami” – podkreślił Gawkowski.

Wicepremier zaznaczył, że deklaracja SpaceX powinna teraz zostać szybko wdrożona. Firma ma również poinformować o zmianach swoich klientów.