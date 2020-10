Wybór pomiędzy zwykłym laptopem, laptopem gamingowym a PC przysparza przeciętnemu użytkownikowi sporo trudności. Nie zawsze najmocniejsze podzespoły są najlepsze, a ograniczenia wynikające z braku mobilności PC stanowią problem. Który sprzęt wybrać dla siebie? Czym się kierować?

/ Materiały prasowe

Laptop - dla kogo jest odpowiedni?

Rynek laptopów jest mocno rozbudowany. Znajdzie się na nim uniwersalne modele laptopów do użytku domowego, laptopy biznesowe, a także dedykowane dla graczy.

Większość użytkowników potrzebuje laptopa z pierwszej grupy. Należą do niej modele, które sprawdzą się do nauki w szkole i na studiach oraz posłużą do opłacania rachunków, korzystania z Internetu i tworzenia różnych dokumentów.

Klasyczny laptop to wybór optymalny dla większości dzieci i dorosłych. Jego cena jest przystępna - sprzęt z podzespołami ze średniej półki kupi się już za 2500-3000 złotych. Taki model posłuży co najmniej przez kilka lat, umożliwiając oglądanie filmów w jakości HD, odtwarzanie muzyki, przeglądanie stron internetowych, korzystanie z oprogramowania Microsoft Office lub podobnego, a także uruchamianie mniej wymagających gier.

Decydując się na zakup laptopa, można wybierać spośród wielu modeli o różnej mocy i gabarytach. Dla osób ceniących sobie maksymalną mobilność odpowiednie są lekkie sprzęty o wadze poniżej 1 kg. Ultrabooki i mniejsze laptopy ważą natomiast od 1 do 2,5 kg, dzięki czemu bez przeszkód można zapakować je nawet do bagażu podręcznego w samolocie. Dodatkowo w ofercie dostępne są laptopy o przekątnej ekranu od 11,6 do 17,3 cala. Małe sprzęty sprawdzą się podczas surfowania w sieci i tworzenia dokumentów tekstowych. Nieco większe ekrany o przekątnej 13-14 cali są odpowiednie dla studentów. Największe laptopy są polecane do pracy z grafiką komputerową i oglądania filmów.

Laptop gamingowy - co go cechuje?

Laptopy do gier są wyposażone w mocny procesor i wydajną, dedykowaną kartę graficzną. Dzięki temu umożliwiają prowadzenie płynnej rozgrywki nawet w przypadku gier z dużymi wymaganiami. Dodatkowo duża ilość pamięci RAM, pojemny dysk i układ chłodzenia o wysokim stopniu sprawności sprawiają, że laptopy gamingowe z oferty Komputronik mogą pracować z pełną mocą przez wiele godzin.

Podzespoły montowane w laptopach do gier cechują się ogromną wydajnością, dlatego ich cena jest wysoka. Gamingowy laptop jest znacznie droższy niż większość klasycznych laptopów do domowego, uniwersalnego zastosowania. Jeżeli gra się jedynie w mało wymagające gry, wybór sprzętu dedykowanego graczom nie jest konieczny. W takim przypadku jest to zbędny wydatek, gdyż użytkownik uruchomi proste gry nawet na zwykłym laptopie.

Ze względu na sposób użytkowania, w laptopach dla graczy montuje się wyświetlacze o dużej przekątnej. Zwykle wynosi ona od 15,6 do 17,3 cala. Taka przekątna zapewnia szerokie pole widzenia, umożliwiając szybkie reagowanie na przebieg rozgrywki i zachowanie przeciwników. Mocne podzespoły z rozbudowanym systemem chłodzenia i duży rozmiar matrycy sprawiają, że gamingowe laptopy są ciężkie. Wiele modeli z tej grupy waży ponad 3 kg, co zmniejsza ich mobilność.

Laptop czy PC?

Użytkownicy laptopów cenią sobie przede wszystkim mobilność, jednak osobom, którym zależy na wydajności sprzętu poleca się komputery stacjonarne. PC jest większy, cięższy i wymaga stworzenia stanowiska do pracy, lecz zwiększenie jego mocy obliczeniowej jest stosunkowo łatwe. Wymiana podzespołów na mocniejsze w laptopie jest często problematyczna, a niekiedy wręcz niemożliwa. W komputerach stacjonarnych z oferty Komputronik, można wymienić większość układów, modernizując PC zgodnie z potrzebami.

Podczas wybierania pomiędzy laptopem a PC istotna jest nie tylko mobilność sprzętu oraz możliwość jego ulepszania w przyszłości. Laptopy są droższe niż komputery stacjonarne, nawet gdy oba sprzęty posiadają podobne podzespoły. Różnice cenowe sięgają w tańszych modelach kilkuset złotych, natomiast w wydajniejszych urządzeniach rosną nawet do kilku tysięcy złotych. Jeśli chce się zaoszczędzić bez zmniejszania wydajności sprzętu, lepszym wyborem jest PC.