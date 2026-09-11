Fundusz Kościelny rośnie mimo obietnic likwidacji. Rekordowa kwota

RMF24

Choć likwidacja Funduszu Kościelnego była jednym ze sztandarowych postulatów rządu na pierwsze 100 dni, szanse na realizację tej obietnicy są dziś niemal zerowe. W przyszłym roku wydatki na ten cel mają osiągnąć rekordowy poziom – wynika z najnowszych doniesień.

Likwidacja Funduszu Kościelnego znalazła się na liście „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów” Koalicji Obywatelskiej. Jednak, jak ustaliła „Rzeczpospolita”, prace nad projektem utknęły w martwym punkcie. Formalnie sprawą zajmuje się specjalny zespół międzyresortowy, któremu przewodniczy lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. Mimo to, rozmówcy gazety z kręgów koalicyjnych nie pozostawiają złudzeń – wypracowanie rządowego projektu, który trafiłby do Sejmu, jest mało prawdopodobne.

Poselska inicjatywa zamiast rządowego projektu

Jak przyznaje szefowa klubu Lewicy, Anna Maria Żukowska, projekt dotyczący likwidacji Funduszu miał być projektem rządowym, ale „to raczej się nie wydarzy”. W związku z tym Lewica zapowiada złożenie własnego projektu poselskiego.

Rekordowe wydatki w 2027 roku

Z najnowszego projektu budżetu na 2027 rok wynika, że wydatki na Fundusz Kościelny mają wynieść aż 283 mln 560 tys. zł – to o 11 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Choć temat Funduszu Kościelnego regularnie powraca w debacie publicznej, realne zmiany wydają się obecnie mało prawdopodobne. Polityczne kalkulacje i brak jednomyślności w koalicji sprawiają, że likwidacja funduszu pozostaje na razie w sferze deklaracji.