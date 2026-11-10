Fragmenty szkła w puddingu proteinowym. GIS ostrzega

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Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem puddingu proteinowego, w którym mogą się znajdować fragmenty szkła. Chodzi o partię produktu Arla Protein Pudding Vanilla Cookie.

GIS otrzymał informację z europejskiego System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o potencjalnym zagrożeniu związanym z obecnością fragmentów szkła w puddingu proteinowym marki Arla. Spożycie produktu zanieczyszczonego szkłem może prowadzić do poważnych urazów jamy ustnej oraz innych obrażeń wewnętrznych.

Szczegóły dotyczące wycofanego produktu

Ostrzeżenie dotyczy puddingu proteinowego Arla Protein Pudding Vanilla Cookie o gramaturze 200 g. Problem występuje w partii oznaczonej numerem ES26271001, z datą minimalnej trwałości 25.04.2027. Producentem wycofywanego produktu jest Arla Foods amba Esbjerg Mejeri z Danii, a dystrybutorem na polskim rynku – Arla Foods Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychowie.

Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, firma Arla Foods rozpoczęła proces wycofywania wskazanej partii produktu z rynku. Dodatkowo na stronie internetowej producenta pojawił się oficjalny komunikat skierowany do konsumentów. Cały proces jest monitorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Weterynaryjną.

Wycofany jogurt / materiały udostępnione

Co mają zrobić konsumenci?

Konsumentom zaleca się, aby nie spożywali puddingu proteinowego Arla Protein Pudding Vanilla Cookie z partii ES26271001 i datą minimalnej trwałości 25.04.2027. W przypadku posiadania produktu z tej partii należy go niezwłocznie zwrócić do miejsca zakupu lub zutylizować.