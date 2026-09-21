Fotowoltaika na balkonie: Nowe przepisy od września

RMF24

Od 20 września 2026 roku zmieniają się zasady montowania fotowoltaiki na balkonach, loggiach i tarasach budynków wielorodzinnych. Będą one musiały być także odpowiednio oznaczone.

Fotowoltaika na balkonie - co się zmienia?

Nowe przepisy dotyczą małych instalacji fotowoltaicznych montowanych przy mieszkaniach w blokach. Chodzi o rozwiązania na balkonach, loggiach i tarasach, które pozwalają produkować prąd na potrzeby mieszkania.

Montaż takich urządzeń nadal jest możliwy, jednak trzeba będzie zadbać o ich instalację w taki sposób, by w razie pożaru ogień nie przeniósł się na kolejne piętra. Dodatkowe wymagania dotyczą sytuacji, w której panele są montowane bezpośrednio na zewnętrznej ścianie budynku. W takim przypadku trzeba będzie zachować co najmniej metr odstępu od okien, drzwi i innych otworów w ścianie.

Zasada ta nie będzie dotyczyć miejsc wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe. Takie rozwiązanie ma utrudnić przedostanie się ognia z jednej części budynku do drugiej.

Przepisy określą również zasady prowadzenia kabli: między ścianą a zamontowanymi urządzeniami nie będzie można prowadzić przewodów, które nie są związane z fotowoltaiką. Chodzi o ograniczenie liczby dodatkowych instalacji w tej przestrzeni i zwiększenie bezpieczeństwa.

Limit wysokości

Nowe wymagania określają również, jak wysoko można umieścić urządzenie. Co do zasady nie będzie mogło znajdować się ono wyżej niż 25 metrów nad poziomem terenu.

Wyżej można będzie zamontować je tylko w budynku wyposażonym w stały, automatyczny system gaszenia wodą. Zabezpieczenie musi obejmować także urządzenie fotowoltaiczne.

Zmiany przewidują również obowiązek informowania o tym, że w budynku znajduje się instalacja fotowoltaiczna. Budynek wyposażony w instalację PV ma być oznaczony znakiem informującym o jej obecności. Takie oznaczenie może mieć znaczenie przede wszystkim podczas awarii lub pożaru. Informacja o instalacji fotowoltaicznej jest istotna dla strażaków i osób wykonujących prace przy instalacji elektrycznej.

Znak powinien znajdować się m.in. w miejscu związanym ze złączem instalacji elektrycznej. Przepisy przewidują także możliwość umieszczenia oznaczenia w innym miejscu, np. przy urządzeniu pomiarowym, w jednostce odbiorcy albo na tablicy rozdzielczej, do której podłączone jest zasilanie falownika.

Co z fotowoltaiką na gruncie albo wiacie?

Nowe wymagania obejmują również instalacje fotowoltaiczne związane z budynkiem, ale znajdujące się poza nim. Chodzi np. o panele ustawione na gruncie lub zamontowane na wiacie.

W takim przypadku instalacja ma być wykonana w sposób zapewniający ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.

Trzeba będzie również ograniczyć dostęp do elementów, które mogą stwarzać zagrożenie. Przewody powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Od kiedy nowe przepisy?

Zmiany wynikają z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Dokument dotyczy warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Od 20 września 2026 roku osoby planujące montaż paneli na balkonie, loggii lub tarasie będą musiały uwzględnić nowe wymagania techniczne.