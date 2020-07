Fototapety w ostatnich latach stały się niezwykle popularnym elementem wystroju nowoczesnych wnętrz. Nic dziwnego - stanowią prosty i efektowny sposób na metamorfozę pomieszczenia. Zamiast decydować się na tapetę na wszystkich ścianach, wiele osób używa jej jako dominującej dekoracji w pokoju i umieszczą ją tylko na jednej ścianie. Efekt może być powalający. Jak w takim razie zaaranżować fototapetę, by idealnie harmonizowała z całym wnętrzem? Na jakie rozwiązania warto postawić?

/ Materiały prasowe

Fototapeta na jednej ścianie- gdzie będzie wyglądać najlepiej

Fototapeta może być bardzo mocnym akcentem w pomieszczeniu i często to właśnie ona gra w nim pierwsze skrzypce. Ponieważ wyraźne wzory i intensywne kolory od razu przyciągają wzrok, fototapetę najlepiej wykorzystać jako tło do elementu, który chcemy wyróżnić w pomieszczeniu.

Jeśli chodzi o sypialnię, pięknie będzie prezentowała się tapeta na ścianie za łóżkiem - na przykład z motywem roślinnym albo uspokajającym krajobrazem.

W salonie fototapeta może przykuć uwagę do designerskiego kredensu albo efektownej kanapy - wtedy również umieszczamy ją na ścianie, która stanowi tło dla naszego wyjątkowego mebla. Wzorzysta tapeta może też posłużyć do podkreślenia wnęki lub skosu.

Ciekawie może wyglądać fototapeta na ścianie będącej przestrzenią między oknami albo drzwiami. Grafika rozdzielona na dwie części tworzy bardzo oryginalny efekt - nadaje głębi pomieszczeniu i przypomina gigantyczny obraz. Jeśli w pomieszczeniu mamy duże, wręcz sięgające sufitu okna lub drzwi, warto rozważyć taką aranżację.

/ Materiały prasowe

Fototapeta na wymiar Muance, https://4wall.pl/

Umiar i harmonia- klucz modnej aranżacji wnętrza

Fototapety często są w żywych, kontrastowych kolorach i rzucających się w oczy deseniach. Dlatego decydując się na fototapetę na jednej ze ścian w pokoju, reszta wystroju powinna być stonowana i bardziej minimalistyczna. Aby tapeta dobrze się prezentowała i nie przytłaczała wnętrza, musimy zachować umiar w pozostałych dodatkach. Pozwólmy, by fototapeta wychodziła na pierwszy plan i podporządkujmy jej inne elementy w pomieszczeniu.

Gdy wybrana przez nas grafika jest w ciemnych barwach, to najlepiej będzie wyglądać na tle jasnych ścian i mebli. Tapety ścienne przedstawiające architekturę, miasta i pejzaże są bardzo charakterystyczną dekoracją, która wymaga, by reszta pokoju była spokojna i prosta. Możemy zastosować drobne akcenty, które swoją barwą będą nawiązywać do kolorów występujących na naszej fototapecie. Mogą być to kolorowe poszewki na poduszki, dywaniki, czy też ozdobne wazony. Zadbajmy o to, by wszystko razem tworzyło harmonijną całość.

/ Materiały prasowe

https://4wall.pl/fototapety/4276-1674-fototapeta-na-wymiar-yanya-muance-mu11010.html

Jak wybrać fototapetę na jedną ścianę

Umiejętnie dobrana fototapeta może w niezwykły sposób odmienić wnętrze i nadać mu bardziej indywidualnego charakteru. Oprócz naszych upodobań, powinniśmy wziąć pod uwagę również przeznaczenia danego pomieszczenia oraz możliwości jego aranżacji. Warto pamiętać, że ogromne wzory i mocne barwy mogą optycznie pomniejszać przestrzeń, dlatego najlepiej stosować je w dużych, przestronnych salonach.

Częstym wyborem są fototapety z liśćmi palmowymi lub przedstawiające motywy abstrakcyjne. Będą stanowiły idealny akcent w otwartym pomieszczeniu, na przykład jako tło do stolika kawowego i kanapy. Natomiast jeśli zastanawiamy się nad wyborem najlepszej tapety do sypialni, lepiej zrezygnować z agresywnych barw i wyrazistych deseniów.

Sypialnia jest miejscem, w którym chcemy zrelaksować się po ciężkim dniu i odpocząć, dlatego zadbajmy o to, by fototapeta na ścianie przy łóżku była bardziej stonowana. Możemy wybrać powtarzalne, delikatne wzory w różnych odcieniach tego samego koloru. Jeśli właściwie dobierzemy tą wyjątkową dekorację, nasze mieszkanie niewątpliwie będzie stylowe i urządzone w dobrym guście.