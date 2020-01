Bliscy zamordowanego w ubiegłym roku Pawła Adamowicza zabrali głos w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "To dla mnie bardzo trudnym moment" - mówiła ze sceny Magdalena Adamowicz, wdowa po Pawle Adamowiczu. Pamiętajcie, że dobro zwycięża, że zło nie może wygrać, że nie damy się zastraszyć" - podkreśliła.

"Światełko do nieba" w Gdańsku / Marcin Gadomski / PAP

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku odbył się pod hasłem "Gdańsk dzieli się dobrem", nawiązującym do ostatnich słów Pawła Adamowicza wypowiedzianych przed atakiem nożownika.



O godz. 19.45 organizatorzy wyświetlili krótki film, przypominający ostatnie słowa Pawła Adamowicza: "Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie".



Później rozbrzmiał fragment piosenki "Sound of Silence", który w ubiegłym roku stał się hymnem pożegnalnym prezydenta. Cover przeboju duetu Simon&Garfunkel towarzyszył wydarzeniom upamiętniającym Adamowicza.

Jesteście wszyscy tutaj dlatego, że się nie boicie - mówiła do uczestników gdańskiego finału WOŚP Magdalena Adamowicz. Pamiętajcie, zło boi się odwagi - dodała. Paweł jest ze mną. Jest ze mną cały czas. Jego obrączka wisi na mojej szyi, jest z gdańszczanami, jest z wami wszystkimi - zapewniała Adamowicz wspominając tragiczne zmarłego męża.

Aleksandra Dulkiewicz i Magdalena Adamowicz / Marcin Gadomski / PAP

Cała Polska jest teraz w Gdańsku. Tutaj bije serce Polski. Tutaj ciągle bije serce Pawła i nie przestanie bić do końca świata i jeden dzień dłużej - podkreślała Magdalena Adamowicz.

Magdalena Adamowicz: Nie damy się zastraszyć TVN24/x-news





Głos zabrał również brat Pawła Adamowicza. Chcę wam podziękować za to, że byliście tutaj i gdzie indziej, byliśmy razem wtedy. Dziękuję, że jesteście dziś ponownie - mówił Piotr Adamowicz. Proszę, bądźmy za rok i w następne lata - apelował. Dobro zwycięża, ale zwycięża też prawda, zwycięża też solidarność, zwycięża też wolność - wyliczał.





"Światełko do nieba" w Gdańsku TVN24/x-news



Uczestników pozdrowiła również prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Rok temu straciliśmy prezydenta, ale jednocześnie otrzymaliśmy wielki dar bycia razem. (...) Dobro niech będzie walutą obowiązującą nie tylko w Gdańsku, dobro mnoży się i zawsze wraca. Dzielmy się dobrem nie tylko dzisiaj - powiedziała.

Hasło tegorocznego finału WOŚP to "Wiatr w żagle". Zebrane pieniądze mają być przekazane na "polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej".

Za granicą sztaby WOŚP powołano m.in. w Anglii, Irlandii, Niemczech, Holandii, Belgii, USA i Australii. W tym ostatnim kraju WOŚP zbiera pieniądze na walkę z pożarami.





13 stycznia 2019 r. podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 27-letni Stefan W. zaatakował nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie następnego dnia zmarł.