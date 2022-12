Na większości tras krajowych w Małopolsce rano zalegało błoto pośniegowe, ewentualnie leżał zajeżdżony śnieg, tylko niektóre odcinki są czarne, mokre.

Kraków o poranku / Waldemar Stelmach / RMF FM

"Wszystkie drogo są przejezdne, ale trzeba uważać na błoto i zajeżdżony śnieg. Zdarzają się problemy na podjazdach spowodowane przez ślizgające się samochody ciężarowe, ale doraźnie staramy się je rozwiązywać wysyłając tam pługopiaskarki" - zaznaczył przed godz. 8 dyżurny GDDKiA. W ciągu całej nocy pługosolarki wyjeżdżały ponad 300 razy.

Tak po godz. 8 wyglądała ul. Bora-Komorowskiego w Krakowie / Gorąca Linia RMF FM

Cały dostępny sprzęt pracuje także na drogach wojewódzkich. Według dyżurnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wszystkie trasy są przejezdne, ale panują na nich trudne warunki.

Biało i ślisko o poranku było w Krakowie. Na wielu ulicach leżał rozjeżdżony śnieg.

Park Kościuszki w Krakowie / Blanka Baranowska / RMF FM

Trudne warunki także w całym woj. mazowieckim, w tym na ulicach Warszawy. Po stolicy po godz. 12 jeździło 170 pługosolarek. Służby nie nadążają odśnieżać zarówno jezdni, jak i chodników. Jak przekazała Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji, doszło do kilku kolizji.

W Józefowie zderzyły się trzy samochody, kierująca jednym z nich została zabrana do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi - powiedziała policjantka.

Trasa S8 w Warszawie Gorąca Linia RMF FM

Na Lubelszczyźnie na wszystkich drogach wojewódzkich leży cienka warstwa zajeżdżonego śniegu, a w południowej części Lubelszczyzny - błoto pośniegowe - poinformował rano Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Lublin o poranku / Krzysztof Kot / RMF FM

Jak informował w Faktach RMF FM o godz. 8 reporter RMF FM Krzysztof Kot, na Lubelszczyźnie są problemy i to nawet na drogach o najwyższym standardzie odśnieżania, czyli krajowych. Na DK 17 na odcinku Piaski - Zamość ciężarówki nie radzą sobie głównie na podjazdach pod wzniesienia. Cały czas pracują tam służby, ale też cały czas pada i coraz mocniej wieje.

DK 17 Łopiennik Górny / Gorąca Linia RMF FM

Zasypane drogi na Lubelszczyźnie Krzysztof Kot / RMF FM

Jeszcze o godz. 10 w Lublinie było biało - relacjonował Krzysztof Kot. "Praca pługów wystarcza na kilkanaście minut, bo cały czas pada" - mówił nasz reporter.

O godz. 8 zablokowana była droga wojewódzka 812 Chełm - Krasnystaw. W miejscowości Krupe przewróciła się cysterna.

Tyle śniegu spadło w Lublinie / Krzysztof Kot / RMF FM

Pan Arkadiusz informował nas też przed godz. 7 rano, że fatalne warunki były na trasie Biała Podlaska - Chełm. Jest tragedia, zderzakiem pcham śnieg - mówił nam nasz słuchacz.

Do godz. 13 na Lubelszczyźnie doszło do 11 kolizji i trzech wypadków drogowych. W województwie bez prądu są 3 tys. gospodarstw domowych. Najgorzej sytuacja wygląda w rejonie Radzynia Podlaskiego, Lubartowa i Kraśnika.

Zasypane śniegiem jest też Podkarpacie. Jak mówią drogowcy, spadło co najmniej 20 cm.

Jak relacjonuje Krzysztof Kot, najgorsze warunki do jazdy w Bieszczadach. Dyżurny zarządu dróg wojewódzkich w Rzeszowie radzi, by tam nie ruszać się z miejsca bez łańcuchów na kołach albo najlepiej zostać na miejscu. W okolicach Ustrzyk pada nieprzerwanie od godz. 19. Miejscami mogło spaść nawet do 40 centymetrów. Według prognoz na Podkarpaciu opadu powinny osłabnąć około godz. 17.

Ostrzeżenie GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała rano, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracowało na nich 1251 pojazdów zimowego utrzymania.

GDDKiA ostrzegała przed opadami śniegu, które występują w województwie: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, mazowieckim oraz dolnośląskim.