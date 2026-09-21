Fałszywa reklama ma słono kosztować. Brzoska proponuje nowe sankcje

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Obowiązkowa weryfikacja reklamodawców przez duże platformy cyfrowe oraz fundusz dla ofiar internetowych oszustw – to główne postulaty Rafała Brzoski, prezesa InPostu, który walczy o uczciwość na platformach społecznościowych. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że analizuje rozwiązania, które Brzoska przedstawił w poniedziałek.

Weryfikacja reklamodawców i kara „150 proc.”

W ramach inicjatywy „150 proc.” Rafał Brzoska proponuje, aby platformy reklamowe przed publikacją kampanii sprawdzały tożsamość reklamodawców według standardów AML/KYC (przeciwdziałanie praniu pieniędzy/znaj swojego klienta – red.), stosowanych m.in. przez banki.

Meta od lat dysponuje technologią, pieniędzmi i danymi, które pozwalają wykrywać oszustwa. A mimo to scam (oszustwa – red.) nadal jest masowo obecny na jej platformach. Dlaczego? Dlatego, że to się po prostu opłaca - mówił w czasie briefingu prasowego Brzoska.

„Platforma powinna przed rozpoczęciem kampanii zweryfikować, kto kupuje reklamę, kto za nią płaci i - w przypadku podmiotów podwyższonego ryzyka - kto jest ich beneficjentem rzeczywistym. Reklamodawca, którego nie można wiarygodnie zweryfikować, nie powinien mieć możliwości uruchomienia kampanii” - postulują autorzy opublikowanego w poniedziałek raportu, który powstał w ramach inicjatywy „150 proc.”.

Jeśli mimo weryfikacji na platformie pojawiłaby się fałszywa reklama, firma miałaby płacić karę w wysokości 150 proc. przychodu z tej reklamy i kampanii z nią powiązanych.

Fundusz dla poszkodowanych

Kolejny postulat dotyczy utworzenia funduszu kompensacyjnego dla osób, które straciły pieniądze, dane lub poniosły inne szkody w wyniku oszustwa. Fundusz miałby być finansowany z części kar nakładanych na platformy.

Brzoska poinformował także, że pod petycją w sprawie surowych sankcji dla platform za reklamy oszustw podpisało się 167 tys. osób.

Ministerstwo: Będziemy pracować nad wdrożeniem

Do propozycji odniósł się wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

„Analizujemy propozycje przedstawione przez Pana Rafała Brzoskę oraz inne postulaty zgłoszone w ostatnich dniach do Ministerstwa (Cyfryzacji – red.)” - poinformował w serwisie X.

„Każde dodatkowe rozwiązanie, które skutecznie ograniczy liczbę oszustw w internecie i zwiększy odpowiedzialność platform, opracujemy i będziemy pracować nad wdrożeniem” - zadeklarował wiceminister.

Ostry spór Rafała Brzoski z Metą. Wicepremier reaguje Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że zwróci się do Mety o pilne wyjaśnienia w sprawie przestrzegania przepisów DSA i eliminowania oszukańczych reklam, na których koncern cały czas zarabia. To reakcja na spór Mety z…

Tysiące reklam wysokiego ryzyka

Ze wspomnianego raportu wynika, że między 9 a 20 września przeanalizowano ponad 2 mln reklam dostępnych w polskiej Bibliotece Reklam Mety. Autorzy uznali 16,5 proc. z nich za podejrzane, a 1,6 proc. za stwarzające bardzo wysokie ryzyko nielegalności. To około 28 tys. reklam.

Chodzi m.in. o podszywanie się pod firmy i instytucje, oszustwa inwestycyjne, wyłudzanie danych, reklamy pseudomedyczne oraz promowanie nielegalnego hazardu. Zespół Brzoski wskazał również na treści pornograficzne i materiały ukazujące potencjalne wykorzystanie dziecka.

Mamy dowody na to, że Meta w Polsce i nie tylko w Polsce narusza przepisy rozporządzenia DSA - poinformował szef Inpostu.

DSA i nadzór nad platformami

DSA, czyli unijny Akt o usługach cyfrowych, nakłada na firmy obowiązki związane z przeciwdziałaniem nielegalnym treściom w internecie. Wiceminister Standerski przypomniał, że na podpis prezydenta czeka ustawa przewidująca powołanie koordynatora usług cyfrowych. Funkcję tę miałby pełnić prezes UKE.

„Sejm pracuje nad szerszą implementacją DSA wprowadzającą możliwość blokowania nielegalnych treści i to będą kolejne narzędzia do skuteczniejszej walki z patologią w internecie” - zaznaczył Standerski.

Prezes Fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz zwróciła natomiast uwagę, że problemem pozostają też treści z tzw. szarej strefy – formalnie legalne, ale premiowane przez algorytmy platform. Ja korzystam z usługi takiej, jaką dostarcza Meta, nie po to, żeby oglądać drastyczne treści, które wzmagają moją ciekawość, tylko po to, czegoś dowiedzieć; żeby uczestniczyć w społeczności i to się nie dzieje - zaznaczyła Szymielewicz.

Meta Platforms to amerykański konglomerat technologiczny. W skład grupy Meta, oprócz Facebooka, wchodzą również m.in. WhatsApp, Instagram czy Messenger.

Rafał Brzoska zaangażował się w walkę z nielegalnymi treściami m.in. za sprawą treści uderzających jego osobiście. Na Facebooku pojawiały się bowiem posty, na których widać było mężczyznę o twarzy Brzoski, w kajdankach, otoczonego przez policję. Całość opatrzono komentarzem „To jego tragiczny koniec. Cała Polska jest w szoku!”.