Facebook nie działał. Awaria, konta „tymczasowo niedostępne”

W niedzielny poranek użytkownicy serwisu DownDetector - monitorującego pracę głównych platform internetowych - zaczęli masowo zgłaszać problemy z Facebookiem. Nie można było uruchomić aplikacji oraz strony internetowej.

Meta nie opublikowała także oficjalnych informacji na temat konkretnych przyczyn awarii. Bez problemu działał natomiast Instagram oraz X.

Po godz. 11 awaria została usunięta.