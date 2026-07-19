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Facebook nie działał. Awaria, konta „tymczasowo niedostępne”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 19 lipca (10:03)

Ok. godz. 11:20 Facebook - po awarii strony i aplikacji - znów zaczął działać. „Konto tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut” - taki komunikat wyświetlał się od godz. ok. 9.20. Liczba zgłoszeń do serwisu DownDetector rosła z minuty na minutę.

Facebook nie działał. Awaria, konta „tymczasowo niedostępne”
Zdj. poglądowe /Shutterstock

W niedzielny poranek użytkownicy serwisu DownDetector - monitorującego pracę głównych platform internetowych - zaczęli masowo zgłaszać problemy z Facebookiem. Nie można było uruchomić aplikacji oraz strony internetowej. 

Meta nie opublikowała także oficjalnych informacji na temat konkretnych przyczyn awarii. Bez problemu działał natomiast Instagram oraz X.

Po godz. 11 awaria została usunięta.

 

 

 


 

Źródło: RMF24
Tagi: Facebook

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