Facebook nie działał. Awaria, konta „tymczasowo niedostępne”

Ok. godz. 11:20 Facebook - po awarii strony i aplikacji - znów zaczął działać. „Konto tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut” - taki komunikat wyświetlał się od godz. ok. 9.20. Liczba zgłoszeń do serwisu DownDetector rosła z minuty na minutę.
W niedzielny poranek użytkownicy serwisu DownDetector - monitorującego pracę głównych platform internetowych - zaczęli masowo zgłaszać problemy z Facebookiem. Nie można było uruchomić aplikacji oraz strony internetowej.
Meta nie opublikowała także oficjalnych informacji na temat konkretnych przyczyn awarii. Bez problemu działał natomiast Instagram oraz X.