Facebook nie działa. Awaria, konta „tymczasowo niedostępne”

W niedzielny poranek doszło do awarii strony i aplikacji Facebook. „Konto tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut” - taki komunikat wyświetla się po otwarciu. Liczba zgłoszeń do serwisu DownDetector rośnie z minuty na minutę.
W niedzielny poranek użytkownicy serwisu DownDetector - monitorującego pracę głównych platform internetowych - zaczęli masowo zgłaszać problemy z Facebookiem. Nie można uruchomić aplikacji oraz strony internetowej.
Na razie nie wiadomo, jak długo problemy będą występować. Meta nie opublikowała także oficjalnych informacji na temat konkretnych przyczyn awarii.