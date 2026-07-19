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Facebook nie działa. Awaria, konta „tymczasowo niedostępne”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 19 lipca (10:03)

W niedzielny poranek doszło do awarii strony i aplikacji Facebook. „Konto tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut” - taki komunikat wyświetla się po otwarciu. Liczba zgłoszeń do serwisu DownDetector rośnie z minuty na minutę.

Facebook nie działa. Awaria, konta „tymczasowo niedostępne”
Zdj. poglądowe /Shutterstock

W niedzielny poranek użytkownicy serwisu DownDetector - monitorującego pracę głównych platform internetowych - zaczęli masowo zgłaszać problemy z Facebookiem. Nie można uruchomić aplikacji oraz strony internetowej. 

Na razie nie wiadomo, jak długo problemy będą występować. Meta nie opublikowała także oficjalnych informacji na temat konkretnych przyczyn awarii.

Bez problemu działa natomiast Instagram oraz X.

 

 

 


 

Źródło: RMF24
Tagi: Facebook

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