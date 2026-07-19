Facebook nie działa. Awaria, konta „tymczasowo niedostępne”

W niedzielny poranek użytkownicy serwisu DownDetector - monitorującego pracę głównych platform internetowych - zaczęli masowo zgłaszać problemy z Facebookiem. Nie można uruchomić aplikacji oraz strony internetowej.

Na razie nie wiadomo, jak długo problemy będą występować. Meta nie opublikowała także oficjalnych informacji na temat konkretnych przyczyn awarii.

Bez problemu działa natomiast Instagram oraz X.