RMF24

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że Europejski Trybunał Praw Człowieka odmówił zastosowania tzw. środka tymczasowego w sprawie odsunięcia od czynności prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. „Hipokryzja ma krótkie nogi” - stwierdził kąśliwie na portalu X.

Waldemar Żurek napisał na portalu X, że Bogdan Świeczkowski przez lata krytykował europejskie trybunały i twierdził, że nie mają one w naszym kraju nic do powiedzenia.

Wystarczyło jednak, że 30.10.2026 r. skończyło się bezprawne blokowanie Trybunału Konstytucyjnego. Nagle sąd w Strasburgu przestał być taki straszny. 12.11.2026 r. Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański sami pobiegli do ETPCz z wnioskiem o wydanie środka zabezpieczającego we własnej sprawie - stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

Minister podkreślił, że Europejski Trybunał Praw Człowieka jednomyślnie odmówił zastosowania środka tymczasowego. Jak relacjonował, "skarżący nie wykazali bezpośredniego ryzyka nieodwracalnej szkody dla swoich praw z art. 6 Konwencji" (mówi on o prawie do rzetelnego procesu sądowego – przyp. red.).

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur zarzucił Święczkowskiemu, że po wieloletniej krytyce „spróbował użyć ETPC jako ostatniej deski ratunku, w ten sposób uznając jego status jako organu niezależnego i bezstronnego”. Życie pisze najlepsze scenariusze - dodał ironicznie na portalu X.

Korwin-Piotrowska odsunęła Święczkowskiego i Sochańskiego

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.

W grupie, która następnie na początku listopada wzięła udział w zgromadzeniu zwołanym przez Korwin-Piotrowską, wzięło udział ośmioro sędziów wybranych przez Sejm bieżącej kadencji - zarówno troje, od których prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania w Pałacu Prezydenckim, jak i pięcioro pozostałych, którzy swe ślubowania złożyli w Sejmie, używając formuły „wobec prezydenta”.

Zmiany w TK i tryb ich wprowadzenia budzą kontrowersje wśród polityków i prawników. Prawica twierdzi, że rządzący dopuścili się zamachu stanu. Część ekspertów nie kryje problemów ze znalezieniem podstawy prawnej przeprowadzonych działań.

Mamy do czynienia z sytuacją, w której uruchomiono tryb niemożności działania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który powoduje, że zastępuje go najstarszy stażem sędzia. Jest ogrom wątpliwości, czy pani sędzia Korwin-Piotrowska jest tym sędzią - mówił RMF FM tuż po zmianach w TK prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie widzimy policję i widzimy niezwykle naciąganą podstawę prawną. Na tych dwóch podstawach nie da się zbudować silnego Trybunału - podsumował ekspert.