Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Eugeniusz Kłopotek. Posła Polskiego Stronnictwa Ludowego zapytamy o dzisiejsze wydarzenia w Sejmie: do kompleksu budynków przy Wiejskiej nie zostały wpuszczone głodujące pielęgniarki – tak zadecydował Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Kłopotek należy do najbardziej doświadczonych parlamentarzystów – czy rozumie sytuację, w której obywatele nie mogą dostać się do Sejmu?

