Etna nie śpi i paraliżuje ruch lotniczy. Polskie MSZ ostrzega

W poniedziałek wieczorem lotnisko w Katanii poinformowało o wstrzymaniu przylotów i odlotów. Ograniczenia mają obowiązywać do wtorku do godziny 10:00. W związku z sytuacją część lotów może zostać odwołana lub zmieniona, a zakłócenia mogą dotyczyć także innych lotnisk w regionie.
MSZ za pośrednictwem systemu Odyseusz zaapelowało do podróżnych, aby przed wyjazdem na lotnisko sprawdzali aktualny status swojego połączenia na stronie internetowej lub w aplikacji przewoźnika. Resort zaleca również bezpośredni kontakt z linią lotniczą w celu potwierdzenia szczegółów podróży.
W przypadku odwołania lotu MSZ sugeruje rozważenie podróży z innych lotnisk, m.in. w Palermo, Trapani, Comiso, Reggio di Calabria, Lamezia Terme lub na Malcie.
To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy aktywność Etny wpływa na ruch lotniczy na Sycylii. W pierwszej połowie sierpnia przedłużająca się aktywność wulkanu spowodowała poważne problemy na lotnisku w Katanii, prowadząc do odwołania setek połączeń.
Czym jest Odyseusz?
Odyseusz to bezpłatny system MSZ, w którym obywatele Polski mogą rejestrować swoje zagraniczne podróże. Dzięki zgłoszeniu służby konsularne mogą szybciej skontaktować się z podróżnymi i przekazać im ważne ostrzeżenia, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, konflikty czy zamieszki.