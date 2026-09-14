Etna nie śpi i paraliżuje ruch lotniczy. Polskie MSZ ostrzega

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Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegło osoby podróżujące z Sycylii przed utrudnieniami w ruchu lotniczym związanymi z aktywnością wulkanu Etna. Ostrzeżenie wystosowano przy pomocy systemu Odyseusz.

W poniedziałek wieczorem lotnisko w Katanii poinformowało o wstrzymaniu przylotów i odlotów. Ograniczenia mają obowiązywać do wtorku do godziny 10:00. W związku z sytuacją część lotów może zostać odwołana lub zmieniona, a zakłócenia mogą dotyczyć także innych lotnisk w regionie.

Sycylia: Etna znów daje o sobie znać. Problemy pasażerów, loty wstrzymane Aktywność wulkanu Etna na Sycylii spowodowała poważne utrudnienia dla podróżnych. Z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego przyloty na lotnisko w Katanii zostały wstrzymane co najmniej do godziny 16.

MSZ za pośrednictwem systemu Odyseusz zaapelowało do podróżnych, aby przed wyjazdem na lotnisko sprawdzali aktualny status swojego połączenia na stronie internetowej lub w aplikacji przewoźnika. Resort zaleca również bezpośredni kontakt z linią lotniczą w celu potwierdzenia szczegółów podróży.

W przypadku odwołania lotu MSZ sugeruje rozważenie podróży z innych lotnisk, m.in. w Palermo, Trapani, Comiso, Reggio di Calabria, Lamezia Terme lub na Malcie.

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy aktywność Etny wpływa na ruch lotniczy na Sycylii. W pierwszej połowie sierpnia przedłużająca się aktywność wulkanu spowodowała poważne problemy na lotnisku w Katanii, prowadząc do odwołania setek połączeń.

Czym jest Odyseusz?

Odyseusz to bezpłatny system MSZ, w którym obywatele Polski mogą rejestrować swoje zagraniczne podróże. Dzięki zgłoszeniu służby konsularne mogą szybciej skontaktować się z podróżnymi i przekazać im ważne ostrzeżenia, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, konflikty czy zamieszki.