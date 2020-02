Od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się w poniedziałek w południe oficjalna dwudniowa wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce. Macron spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu.

Prezydent RP Andrzej Duda (P) oraz prezydent Francji Emmanuel Macron (L) podczas ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego / Leszek Szymański / PAP

Samolot z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wylądował w poniedziałek przed południem na warszawskim Lotnisku Chopina. "Bienvenue, Monsieur Le President! Samolot z prezydentem Francji wylądował przed chwilą na @ChopinAirport. @Emmanuel Macron rozpoczyna oficjalną wizytę w Polsce" - czytamy na Twitterze Lotniska Chopina.

Wizyta rozpoczęła się z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Ceremonia powitania Macrona planowana była początkowo na godz. 11.20.



Po ceremonii powitania prezydenci Polski i Francji odbędą rozmowy "w cztery oczy". Później odbędą się rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu prezydentów, w których wezmą również udział szefowie resortów obrony obu krajów: Mariusz Błaszczak i Florence Parly oraz szefowie dyplomacji: Jacek Czaputowicz i Jean-Yves Le Drian. W dalszej kolejności prezydenci Andrzej Duda i Emmanuel Macron spotkają się z mediami. Później prezydent RP wyda śniadanie na cześć francuskiego gościa.



Po południu Macron spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim w kancelarii premiera, gdzie zaplanowane są także rozmowy międzyresortowe obu stron.

W planach prezydenta Francji spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu

Prezydent Francji będzie w poniedziałek w Warszawie rozmawiał również z marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wieczorem Macron w ambasadzie Francji w Warszawie spotka się ze społecznością francuską oraz polskimi intelektualistami i środowiskami kulturalnymi, m.in. z Adamem Michnikiem, Agnieszką Holland, Marianem Turskim oraz Pawłem Pawlikowskim.



Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski wśród tematów rozmów prezydentów obu krajów wymienił NATO, relacje z Ukrainą, przyszłość Trójkąta Weimarskiego, a także politykę rozszerzenia UE i NATO. Ocenił, że wizyta Marona to dobry moment, żeby uruchomić pogłębiony dialog polsko-francuski po - jak dodał - "latach pewnego marazmu".



To jest wizyta wagi ciężkiej, to są tematy wagi ciężkiej. Rola Paryża, Warszawy, Berlina i innych stolic europejskich w najbliższym czasie będzie kluczowa w ogóle dla kierunków polityki na naszym kontynencie i polityki globalnej - powiedział Szczerski.

Zobacz również: Macron chce skłonić polskie władze do wysłania żołnierzy do Afryki

Czaputowicz: Wizyta Macrona przełomowa

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz poinformował, że podczas wizyty Macrona podpisany zostanie program polsko-francuskiej współpracy strategicznej na lata 2020-2024 oraz deklaracja o współpracy w ramach UE. Szef MSZ przyznał, że Francję i Polskę różni stosunek do Rosji, jednak wyraził nadzieję na dialog i pogłębienie relacji, a samą wizytę Macrona określił jako "przełomową".



Według rzecznika rządu Piotra Müllera wśród tematów rozmów prezydenta Francji i premiera Morawieckiego znajdą się: budżet unijny, polityka klimatyczna, polityka rolna, koleje dużych prędkości czy zainteresowanie Francji w budowie elektrowni atomowej w Polsce. Müller nie wykluczył, że Macron może podnieść również temat reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce.



We wtorek, drugiego dnia wizyty, prezydent Francji uda się do Krakowa, gdzie zwiedzi Zamek Królewski na Wawelu oraz wygłosi wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat historycznych i obecnych relacji polsko-francuskich, a także swojej wizji przyszłości Unii Europejskiej.





Pierwsza wizyta prezydenta Francji w Polsce

To pierwsza wizyta prezydenta Macrona w Polsce. Prezydentowi będą towarzyszyć ministrowie: gospodarki i finansów Bruno Le Maire, minister ds. sił zbrojnych Florence Parly, minister ds. transformacji ekologicznej Elizabeth Borne. Polska będzie 21. krajem z 27 krajów UE odwiedzonym przez prezydenta Macrona.