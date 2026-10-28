Emerytura z dodatkiem. Kiedy na konto trafi odprawa?

RMF24

Pracownik, który kończy zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę, ma prawo do odprawy emerytalnej. Minimalne świadczenie wynosi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia. Może jednak zostać podwyższone przez przepisy obowiązujące u danego pracodawcy.

Podstawą do obliczenia wysokości odprawy jest średnie wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy pracy, obejmujące również m.in. premie, nagrody, dodatki oraz zapłatę za nadgodziny – wskazuje serwis Infor. W efekcie kwota świadczenia może odpowiadać faktycznym, a nie wyłącznie podstawowym zarobkom pracownika.

Na wyższe odprawy mogą liczyć między innymi pracownicy samorządowi. Po 10 latach pracy przysługują im dwie miesięczne pensje, po 15 latach – trzy, a po 20 latach zatrudnienia – sześć miesięcznych wynagrodzeń. Korzystniejsze rozwiązania dotyczą także nauczycieli – wysokość ich świadczenia zależy od stażu pracy, a po co najmniej 20 latach zatrudnienia odprawa może wynieść dwie lub trzy pensje.

Odprawa emerytalna nie przysługuje jednak w każdej sytuacji. Jest wypłacana tylko raz, dlatego osoba, która otrzymała ją już od poprzedniego pracodawcy, nie może liczyć na kolejne takie świadczenie. Warunkiem jest również faktyczne rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego lub uzyskanie uprawnień do świadczenia z ZUS nie wystarczy, jeśli pracownik nadal pozostaje zatrudniony.

Zwykle nie trzeba składać osobnego wniosku – odprawa powinna zostać wypłacona przy ostatnim wynagrodzeniu albo w dniu zakończenia umowy. Warto jednak sprawdzić wewnętrzne zasady obowiązujące w firmie, ponieważ niektórzy pracodawcy mogą wymagać dodatkowego potwierdzenia przejścia na emeryturę.

Jeżeli pracodawca odmawia wypłaty świadczenia, pracownik może wystąpić z roszczeniem do sądu pracy. Odprawy emerytalnej nie należy mylić z odprawą z tytułu zwolnień grupowych lub indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika. W niektórych przypadkach można liczyć na pieniądze z obu źródeł.