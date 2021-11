Końcówka roku, to prawdziwa karuzela promocji i wyprzedaży. Ma to związek między innymi ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, które są motorem napędowym do zakupów. Poszukiwane są prezenty, a także realizowane marzenia, które odkładane były przez cały rok. Jedną z okazji do tanich zakupów sprzętu RTV i elektroniki, jest na pewno Cyber Monday.

/ Materiały prasowe

Cyber Monday? Co to takiego?

Przy tak dużej ilości organizowanych promocji i wyprzedaży, rzeczywiście można się zakręcić. Oprócz Black Weeks i Black Friday, każdego roku organizowany jest także Cyfrowy Poniedziałek. To kolejny trend, który dotarł do Polski z Zachodu. Cyber Monday przypada zawsze po Święcie Dziękczynienia, które nieprzerwanie od niespełna 500 lat świętują Amerykanie. W 2021 roku będzie to 29 listopada. Cyber Monday można traktować jako alternatywę dla Black Friday lub po prostu przedłużenie wyprzedaży. W tym jednak wypadku, przeceny z założenia powinny dotyczyć głównie sklepów internetowych. Pierwszy "cyfrowy poniedziałek" zorganizowano w 2005 roku, oczywiście w USA. Po 16 latach jest to akcja o podobnej popularności, jak dobrze znany Black Friday. Wartość sprzedaży w tych dniach, sięga co najmniej kilkunastu miliardów euro na całym świecie, co potwierdza chęć udziału w nich przez konsumentów.

/ Materiały prasowe

Skorzystaj z Black Friday!

Czy Black Friday i Cyber Monday, to w zasadzie to samo? Nie!

Tego roku Black Friday przypada akurat 26 listopada, czyli w pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia, które ma miejsce dzień wcześniej. Cyber Monday ma miejsce w pierwszy poniedziałek, po tych wydarzeniach. Choć daty te są ruchome, wszystkie z wymienionych eventów, mają miejsce na koniec przedostatniego miesiąca roku. Popularność akcji wyprzedażowych rośnie i w nadchodzących dniach możemy spodziewać się prawdziwego boomu.

Podstawową różnicą między Cyber Monday, Black Weeks czy Black Friday, jest miejsce sprzedaży. Pierwsza, z wymienionych promocji, z natury dedykowana jest handlowi e-commerce. Z kolei Czarny Piątek, to wyprzedaż organizowana we wszystkich kanałach sprzedaży. Oczywiście sposób organizacji zależy w dużej mierze od samych sprzedawców, którzy często modyfikują założenia tak, aby oferta była ciekawsza i bardziej atrakcyjna dla poszczególnych Klientów.



/Materiały prasowe

Cyber Monday za rogiem - jak przygotować się na zakupy?

Całe szczęście okazje takie jak Cyber Monday, mają miejsce mniej więcej w tym samym terminie każdego roku. Możliwe jest więc, gruntowne przygotowanie się do zakupów w tym dniu. Warto przygotować listę zakupów, które są Ci potrzebne. W ten sposób, unikniesz też roztrwonienia pieniędzy na niepotrzebny sprzęt, który po prostu wpadnie Ci w oko. Koniec roku to dobry moment, na zrealizowanie planów z poprzednich miesięcy. Poszukaj urządzeń, którymi jesteś zainteresowany. Sprawdź, które z parametrów są istotne podczas zakupu i kieruj się rozsądkiem podczas wybierania modelu.

/ Materiały prasowe

Black Wtorek! Tylko w Media Expert

Jaka będzie oferta Cyber Monday? Kiedy ją poznamy?

W większości sieci handlowych, oferta z okazji Black Friday i Cyber Monday jest jeszcze tajemnicą. Zweryfikowanych przecieków na próżno szukać, bo kwoty obniżek są pilnie strzeżone, podobnie jak produkty objęte promocjami. Można jednak domyślać się, jakie kwoty i które z kategorii produktowych będą w tych dniach cieszyły oko obniżonymi cenami. Od kilku lat, najatrakcyjniejsze oferty mają miejsce w branży RTV i AGD.

Znane sieci, rozpoczęły wyprzedaże już wcześniej. Black Weeks to jedna z trwających właśnie promocji. W ostatnich tygodniach, można było kupić sporo elektroniki w świetnych cenach. Bardzo często przeceniane były miedzy innymi smartfony. Telefony są bardzo popularnym sprzętem, poszukiwanym przez tysiące konsumentów każdego dnia. Sprzedawcy mając tego świadomość, obniżają stopniowo ceny różnych modeli. Prawdziwej kulminacji wyprzedaży smartfonów, należy się jednak spodziewać właśnie w Black Friday i Cyber Monday. Obniżone ceny, biorąc pod uwagę zeszłoroczne promocje, będą dotyczyły telefonów z różnych półek cenowych. Oczywiście największe wrażenie będą robiły obniżki flagowych modeli. Dajmy na to, że jeśli telefon warty 3 000 złotych, zostanie przeceniony do kwoty około 2 200 zł, jest to już okazja obok której ciężko przejść niewzruszonym.

/ Materiały prasowe

Podobnie jest zresztą z laptopami, które bardzo często kupowane są podczas Black Friday i Cyber Monday. Warto szukać zarówno modeli biznesowych, jak i gamingowych. Komputery mobilne i stacjonarne, można kupić co najmniej kilkaset złotych taniej, a z taką nadwyżką w portfelu można zrobić wiele rzeczy. Skoro już jesteśmy przy urządzeniach IT, warto uczulić graczy. Powinni oni szukać akcesoriów gamingowych w niskich cenach, gdyż w Cyber Monday wiele z nich jest przecenianych, na naprawdę dobrych warunkach. Obniżane są także ceny samych gier i to zarówno na PC, jak i konsole.

Wiele osób zastanawia się, czy urządzenia dopiero co mające premierę, na przykład kamery sportowe Go Pro, także mają obniżane ceny z okazji Black Friday, czy Cyber Monday. Odpowiedź ze 100-procentową pewnością nie jest możliwa, ale historia lat poprzednich jednoznacznie wskazuje, że taki sprzęt również był dostępny na atrakcyjnych warunkach. Możesz więc śmiało szukać tegorocznych, premierowych modeli telefonów, nowych konsol, czy innego sprzętu, na który polujesz od dłuższego czasu. Miej również na uwadze, że urządzenia elektroniczne są często wybierane na prezent pod choinkę. Jeśli chcesz więc sprawić komuś radość podczas świąt, możesz już rozglądać się za podarunkami, które kupisz w okazyjnej cenie. Z naszej strony, zachęcamy do zakupów online. Kolejki mogą być w tym roku naprawdę duże, a złożenie zamówienia przez Internet, jest proste i szybkie. Możesz wybrać wiele metod dostawy i płatności, bez wychodzenia z domu.