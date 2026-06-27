RMF24

Przed nami ekstremalnie gorące dni – synoptycy ostrzegają przed rekordowymi temperaturami, które mogą sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydają alerty dla całego kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień mają sięgać nawet 42 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadną poniżej 24 stopni.

Tu obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed upałem

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla województwa warmińsko-mazurskiego, części zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także północy podlaskiego. Tam temperatura maksymalna w sobotę i poniedziałek wyniesie od 30 st. C do 34 st. C, a w niedzielę od 34 st. C do 37 st. C. W nocy termometry wskażą od 19 st. C do 23 st. C.

Natomiast na południu woj. śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego temperatura maksymalna w sobotę i niedzielę wyniesie od 30 st. C do 33 st. C, a w poniedziałek od 31 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą na tych terenach od 17 st. C do 22 st. C.

Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 10 i potrwają do poniedziałku do godz. 20.

Tu obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem

Ostrzeżenia III stopnia przed upałami Instytut wydał dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i dolnośląskiego, a także dla znacznej części woj. zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i południa woj. pomorskiego.

Na obszarze objętym ostrzeżeniami III stopnia słupki rtęci pokażą w sobotę od 34 st. C do 38 st. C, w niedzielę od 36 st. C do 42 st. C, a w poniedziałek od 28 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 19 st. C do 24 st. C.

Alerty te, podobnie jak ostrzeżenia II stopnia, będą obowiązywały od soboty od godz. 10 do poniedziałku do godz. 20.

RCB apeluje: chrońmy zdrowie!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina: „Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież”. Alert obowiązuje na terenie całego kraju 27 i 28 czerwca.