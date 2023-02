Od dziś zaszła duża zmiana w internecie. "Jestem przekonany, że dzięki temu ilość prób samobójczych zmaleje" - mówi w RMF FM psychoterapeuta Daniel Dziewit. Jak poinformował Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak udało się porozumieć z firmą Google. Po wpisaniu w wyszukiwarkę haseł związanych z samobójstwem, w pierwszej kolejności pojawią się informacje o numerach telefonów zaufania. "Kolejnym krokiem powinno być wystąpienie do Googla o usunięcie wszelkiego rodzaju treści promujących chęć odebrania sobie życia czy poradników, które traktują o tym jak się zabić” - mówi nam ekspert.

"Samobójstwo", "nie chcę żyć", czy "jak się zabić" - po wpisaniu tego typu haseł w wyszukiwarkę Google naszym oczom w pierwszej kolejności ukażą się numery pomocowe, a także odnośniki do stron z telefonami zaufania.

To fantastyczna, bardzo dobra wiadomość - nie kryje zadowolenia psychoterapeuta, autor książki "Kiedy odchodzą", Daniel Dziewit.

To krok milowy w dostępności do toksycznych, złych informacji, poradników o tym, jak odebrać sobie życie. Uważam to za ogromny sukces, bo jednak dostępność tych informacji ma znaczenie w przypadku kryzysu, który przechodzi bardzo wielu ludzi - kryzysu emocjonalnego, egzystencjonalnego. Widzimy po statystykach, że liczba prób samobójczych rośnie - mówi ekspert.

Związek przyczynowo skutkowo między czasem spędzanym w sieci, a treściami, które tam są, które dotyczą kwestii samobójczych, jest bezpośredni. To potwierdzają badania naukowe. Jestem przekonany, że ta zmiana doprowadzi do mniejszej liczby aktów samobójczych - twierdzi ekspert.

Jednak Google nie wprowadza tego typu rozwiązań z własnej woli. Wymógł to na globalnym koncernie Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który stwierdził, że ma nadzieję, iż "dla osoby, która szuka porad dotyczących samobójstwa, widok numeru telefonu zaufania będzie impulsem, żeby - zanim zdecyduje się na nieodwracalny krok - najpierw zadzwonić i dać sobie jeszcze jedną szansę na pomoc".

W jakiś sposób Google, nie wprost, przyznaje, że przyłożył do tego rękę - mówi w RMF FM Daniel Dziewit. Niestety, wielkie bigtechy, wielkie korporacje, nie patrzą na to, jakie są konsekwencje nieograniczonego dostępu do nieograniczonej ilości treści. Nie wierzę, że korporacja podjęłaby taką decyzję sama z siebie, to właśnie nacisk wymógł tę decyzję - argumentuje.



Infolinia 800 12 00 02

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:

116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 121212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka



W sytuacji zagrożenia życia dzwoń pod numer 112 albo jedź na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

I według wielu ekspertów na tym nie powinno się poprzestać, bo problem prób sabójczych jest coraz większy

Kolejnym krokiem powinno być wystąpienie do Googla o usunięcie wszelkiego rodzaju treści promujących chęć odebrania sobie życia czy poradników, które traktują o tym jak się zabić. Na fali tej decyzji wydaje się, że należy popełnić kolejny krok, i wystąpić o usuwanie tych treści. Ze strony Googla jest to kwestia kliknięcia i dobrej woli, żeby zrobić porządek, usunąć definitywnie ten śmietnik egzystencjalny, a nie podawać na tacy recepty - jak odebrać sobie życie - mówi w RMF FM Daniel Dziewit.