Ekspert ds. bezpieczeństwa: Sprawca strzelaniny w Krakowie może mieć naśladowców

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„Po ataku w Krakowie służby powinny ze szczególną uwagą analizować wszelkie sygnały o potencjalnych zagrożeniach, ponieważ zamachowiec może mieć naśladowców” – ostrzega ekspert ds. bezpieczeństwa Mariusz Sokołowski, komentując tragiczne zdarzenia w stolicy Małopolski. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych przechodniów, zabijając sześć osób i raniąc 15 innych, w tym policjantów.

Inspektor policji w stanie spoczynku oraz były rzecznik Komendanta Głównego Policji w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreśla, że strzelanina w Krakowie powinna być dla służb alarmującym sygnałem. Jego zdaniem szczególna czujność w najbliższych dniach jest kluczowa. Niepokojące sygnały muszą być wnikliwie analizowane, a każda podejrzana sytuacja – sprawdzana – apeluje ekspert.

Sokołowski podkreśla również, że mimo najlepszych starań nie da się w stu procentach wyeliminować podobnych zagrożeń, jednak ciągła czujność społeczeństwa i konsekwentna praca służb mogą ograniczyć ryzyko ich powtórzenia.

"Do końca strzelał do policjantów". Nowe fakty ws. sprawcy strzelaniny w Krakowie Wiemy coraz więcej na temat sprawcy strzelaniny, do której doszło w sobotę ok. godz. 15 w centrum Krakowa. Napastnik poruszający się czarnym Subaru otworzył ogień do przypadkowych przechodniów w Rynku Głównym i jego okolicach. Zginęły cztery kobiety…

Policja bada okoliczności zdarzenia

Ekspert dodał, że obecnie priorytetem dla policji jest m.in. ustalenie źródła pochodzenia broni sprawcy oraz jego ewentualnych powiązań z innymi osobami lub grupami.

Musimy sprawdzić, czy były sygnały zapowiadające zamach, jak doszło do pozyskania broni, czy działania sprawcy były przygotowywane i czy miał wspólników – wymienia Sokołowski.

Ekspert wskazuje również na konieczność gruntownej analizy wszystkich niepokojących sytuacji z przeszłości, by wyciągnąć wnioski na przyszłość i poprawić system ostrzegania oraz reagowania na potencjalne zagrożenia.

Sokołowski dodał, że nie można przejść obojętnie wobec heroicznej postawy policjanta, który mimo odniesionych ran zdołał obezwładnić napastnika. To zasługuje na ogromne uznanie – podkreśla.

Ekspert apeluje również do polityków o powstrzymanie się od wykorzystywania tej tragedii do celów politycznych. Teraz jest czas na rzetelną analizę i poszukiwanie rozwiązań, które w przyszłości pozwolą zmniejszyć ryzyko podobnych ataków, nie na polityczne przepychanki – podsumowuje.