Ekonomistka dla RMF FM: Politycy chcą nas zapewnić, że wszystko będzie dobrze, a wszystko dobrze nie będzie

„Myślę, że nikt nie wie, jak duże trzęsienie nastąpi w gospodarce, bo z taką sytuacją mamy do czynienia pierwszy raz w historii” – mówiła w Popołudniowej Rozmowie w RMF FM ekonomistka dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Odniosła się w ten sposób do słów premiera, który mówił o „trzęsieniu” w polskiej gospodarce, które nastąpi w związku w koronawirusem. "To nie jest panika. Widzimy co się dzieje na świecie – w krajach Europy. Ta sytuacja dopiero narasta, dlatego możemy się spodziewać gorszych sytuacji, niż mamy teraz” – dodaje.

