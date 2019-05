Po co mi e-dowód skoro mam go w komórce? Po co mi dowód w komórce skoro mam e-dowód? Odpowiadamy: przyda się i jedno, i drugie. Bo to nie to samo.

Jako obywatele mamy obowiązek posiadania dowodu osobistego. To podstawowy dokument potwierdzający naszą tożsamość i obywatelstwo. Nie tylko na terenie kraju, ale i np. na terenie całej Unii Europejskiej. To dowód osobisty uprawnia nas do przekraczania granic państw UE. Plastikowy dowód osobisty.

O co chodzi z tym e-?

Wszyscy, którzy złożyli wniosek o nowy dowód osobisty 4 marca i później otrzymają dowód osobisty z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. Główną funkcją dokumentu jest - tak jak dotychczas - potwierdzanie tożsamości i obywatelstwa. Pozwala on także - tak jak dotychczasowe dowody - przekraczać granice krajów, które uznają go za dokument podróży. Nowość to warstwa elektroniczna. Dzięki niej, poza dotychczasowymi funkcjonalnościami, e-dowód umożliwia m.in. uwierzytelnianie się w usługach online, czy składanie podpisu osobistego (równorzędny z podpisem odręcznym).

WNIOSEK 1: E-dowód nie jest dowodem w komórce. To plastikowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Nie ma obowiązku, by z niej korzystać. E-dowód otrzymają wszyscy, którzy wnioskują o nowy dokument od 4 marca.

Problemy z tożsamością

- Tradycyjny, plastikowy dowód osobisty jest potrzebny i jeszcze długo będzie, choćby z uwagi na wymogi państw strefy Schengen. Mamy obowiązek go posiadać, ale nie zawsze musimy go przy sobie mieć. Jeśli akurat nie weźmiemy go ze sobą, a okaże się potrzebny - wtedy przyda się aplikacja mObywatel - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Dzięki aplikacji zawsze i wszędzie mamy dostęp do swojej mTożsamości, czyli odzwierciedlenia wszystkich danych z dowodu osobistego. To nie to samo co e-dowód - tłumaczy szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Kiedy z dowodem, a kiedy bez?

Po co Ci w takim razie aplikacja? Już odpowiadamy. Dzięki niej możesz się wylegitymować (okazać swoją tożsamość) wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty czy paszport. Gdzie? Np. przy zakładaniu kart lojalnościowych, czy w hotelach. Od 23 kwietnia nie musisz brać dowodu na pocztę. Dzięki danym z aplikacji odbierzesz list polecony. Aplikacja umożliwia też wymianę danych pomiędzy obywatelami - dzięki temu rozwiązaniu w sytuacjach takich jak stłuczka, można okazać swoje dane bez konieczności spisywania, skanowania czy fotografowania dowodów osobistych. Dane drugiej osoby możesz sprawdzić opcją mWeryfikator.

WNIOSEK 2: mObywatel to bezpłatna rządowa aplikacja na smartfony. Dzięki niej możesz wylegitymować się we wszystkich tych sytuacjach, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty. Aplikacja nie zastępuje dowodu osobistego.

- Stale pracujemy nad tym, aby z naszej aplikacji można było korzystać w coraz większej liczbie sytuacji i miejsc. Rozwijamy też samą aplikację. Już teraz - poza mTożsamością - kierowcy znajdą tam mPojazd, uczniowie - mLegitymację szkolną. Wkrótce dołączą do nich studenci z mLegitymacją studencką - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

WNIOSEK 3: Aplikacja mObywatel to wirtualny portfel, w którym trzymamy dokumenty. Po pierwsze - mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Po drugie - mPojazd, czyli szczegółowe dane o ubezpieczeniu OC pojazdu (nazwę ubezpieczyciela, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia i jego wariant) i z dowodu rejestracyjnego (markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego). Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji szkolnej, studenci - wkrótce z mLegitymacji studenckiej.

System domknięty

- Naszym zadaniem jest ułatwianie życia obywatelom nie tylko w świecie realnym, ale i wirtualnym. Po to, by coraz więcej spraw mogli załatwiać online potrzebują cyfrowej tożsamości, czyli środków identyfikacji elektronicznej, które potwierdzą w sieci, że ja to ja. E-dowód i aplikacja mObywatel to jeden z elementów systemu cyfrowej tożsamości obywateli, który konsekwentnie budujemy. Kolejnym jest m.in. Profil Zaufany - mówi minister Marek Zagórski. - Wszystkie te elementy uzupełniają się - dodaje.

WNIOSEK 4: Dowód osobisty z warstwą elektroniczną to Twój środek identyfikacji w świecie rzeczywistym i w Internecie. Pamiętaj, że cały czas możesz również korzystać w sieci z Profilu Zaufanego.