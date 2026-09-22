Dziś Dzień bez Samochodu. Bezpłatna komunikacja w wielu miastach

RMF24

22 września to Europejski dzień Bez Samochodu. Z tej okazji w wielu miastach - m.in. Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie - można bezpłatnie podróżować komunikacją miejską.

W Warszawie pojedziemy dziś za darmo autobusami, tramwajami, metrem i pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej.

Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych, ale zakup biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich będzie możliwy. Otwarte zostaną też bramki metra – poinformowała dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska. Ze wszystkich 17 parkingów P+R będzie można skorzystać bezpłatnie.

Bezpłatne przejazdy obejmują dziś także wszystkie pociągi Kolei Mazowieckich, autobusy komunikacji zastępczej oraz autobusy KM na odcinku Modlin–Lotnisko Modlin. Bilet nie będzie potrzebny również we wszystkich pociągach i autobusach zastępczych Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Bezpłatna komunikacja czeka dziś także na mieszkańców Krakowa. Wyłączone zostały kasowniki oraz możliwość zakupu biletów w aplikacjach mobilnych. Tradycyjne automaty biletowe pozostają dostępne - można w nich kupić bilet na kolejne dni.

Europejski Dzień bez Samochodu świętuje dziś także Rzeszów. „Nie trzeba kupować biletu ani okazywać uprawnień – wsiadasz i jedziesz. Pojazdy kursują zgodnie z obowiązującymi rozkładami” - zapewnia Urząd Miasta. Analogiczne zasady obowiązują również w Lublinie.

Szeroką ofertę darmowych przejazdów przygotowano na dziś także dla mieszkańców Wrocławia. Mogą oni korzystać z tramwajów i pociągów miejskich, aglomeracyjnych linii 9xx do sąsiednich gmin, a także pociągów Kolei Dolnośląskich i POLREGIO w granicach Wrocławia. Co ciekawe, mają też do dyspozycji darmową godzinę jazdy w ramach Wrocławskiego Roweru Miejskiego - standardowo ten czas to 20 minut.

Nieco inaczej wygląda Europejski Dzień bez Samochodu w Gdańsku. „Z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Gdańsku będą mogli skorzystać posiadacze ważnej Gdańskiej Karty Mieszkańca, a więc z aktywnym pakietem mieszkańca 2026 (również w formie aplikacji Jestem z Gdańska). Dodatkowo, jeśli karta jest bez zdjęcia, należy mieć przy sobie dokument tożsamości” - wyjaśnia w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

W Gdyni bezpłatne przejazdy są dziś możliwe na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem.