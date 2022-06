23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. To święto, które jest wyrazem szacunku i wdzięczności za udzielone nam wsparcie oraz trud włożony w nasze wychowanie. W tym roku Dzień Ojca wypada w czwartek.

Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest od 1965 roku. Obchodzony jest on co roku 23 czerwca.

Co ciekawie, ojcowie w innych krajach mają swoje święto w różnych terminach. W Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech jest to 19 marca, czyli dzień świętego Józefa. Na Litwie Dzień Ojca przypada to w pierwszą niedzielę w czerwca, a Austrii - drugą.

W Niemczech ojcowie świętują w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada na 39. dzień po niedzieli wielkanocnej. Jeśli chodzi o kraje skandynawskie, pomijając Danię, święto to przypada w drugą niedzielę listopada. Z kolei kraj ze stolicą w Kopenhadze swoim ojcom dziękuje 5 czerwca.

W Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca świętuje się w trzecią niedzielę czerwca.

Dzień Ojca. Historia

Dzień Ojca jako pierwszy obchodzony był w Stanach Zjednoczonych. Tam, po sukcesie Dnia Matki, zdecydowano się ustanowić święta dla pozostałych członków rodziny.

Po raz pierwszy Dzień Ojca w Stanach Zjednoczonych obchodzono 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane, w stanie Waszyngton. Sonora Smart Dodd, córka weterana wojny secesyjnej Williama Smarta, kiedy dowiedziała się o ustanowieniu 3 lata wcześniej Dnia Matki postanowiła zorganizować podobne święto dla swojego taty.

W ten sposób chciała mu wynagrodzić trud opieki nad rodziną i zasługi wszystkich ojców - w szczególności jej własnego, który po śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz pięcioro jej młodszego rodzeństwa. Spotkanie miało charakter lokalny.

Starania o wprowadzenie święta na skalę krajową nie przyjęły się przez kolejnych kilka dekad. Dopiero w 1972 roku oficjalnie Dzień Ojca ustanowił prezydent Nixon.

Dzień Ojca 2022. Jaki prezent?

Warto się postarać, aby prezent dla naszego taty był wyjątkowy i oryginalny. Dzieci - ale i dorośli - mogą wręczyć własnoręcznie robione laurki.

Kolejnym pomysłem może być przygotowanie ciasta. Kto z nas nie lubi domowych wypieków? Na pewno każdy tata ma swoje ulubione. A jeśli nie - wówczas możemy przygotować dla niego pyszny obiad.

Prezentem, który na pewno ucieszy rodzica będzie także jego portret. Warto także kupić ramkę i zrobić kolaż kilku fotografii. Mogą to być jego zdjęcia z dzieciństwa, czy bliskich mu osób, pamiątki z wakacji oraz czasów młodości.

Dobrym pomysłem będzie też koszulka lub kubek z wybranym przez nas napisem lub rysunkiem (może to być np. nazwa ulubionego zespołu muzycznego naszego taty, jego imię, pseudonim czy jakieś wyznanie).

Tacie, który jest fanem muzyki, można kupić również płytę jego ulubionego zespołu lub zabrać go na koncert. Sprawdzonym pomysłem będzie też książka.

Ojciec majsterkowicz z pewnością będzie szczęśliwy z grawerowanych narzędzi. Może się na nich pojawić np. imię naszego taty.

Ten wyjątkowy dzień warto spędzić wspólnie z tatą. Możemy zabrać go do kina lub teatru. Dla osób lubiących spędzać aktywnie czas może to być długi spacer albo wycieczka rowerowa. Można również pojechać w sentymentalną dla niego podróż.

Wśród popularnych prezentów są oczywiście niezastąpione skarpetki, krawat, czy portfel.

Dzień Ojca 2022. Najpiękniejsze życzenia

Dziękuję, że znosiłeś to,

czego nie sposób było znieść,

że robiłeś coś z niczego,

że dawałeś, mając puste kieszenie,

że wybaczałeś, choć nie przepraszałam,

że kochałeś, gdy kochać się nie dało,

że mnie wychowałeś

i że to wszystko Ci się udało.





Milczenie jest złotem,

niech więc mówią kwiaty,

każde mądre dziecko

słucha swego taty.





Dziś Dzień Ojca Drogi Tato.

Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w Twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz

i że dzisiaj się nie spieszysz.

Bo to święto jest dla Ciebie,

byś urządził je dla siebie.