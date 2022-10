"Mamy wątpliwości, bo pomoc może ominąć wiele ważnych lecznic i przychodni". Tak dyrektorzy szpitali komentują w RMF FM projekt nowej ustawy, która ma zamrozić ceny energii między innymi w tak zwanych podmiotach wrażliwych. Wśród nich są właśnie placówki ochrony zdrowia. Dla nich ustalona cena za megawatogodzinę to 785 złotych.

Zamrożenie cen energii według najnowszego projektu ustawy, jak potwierdził nasz reporter Michał Dobrołowicz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, nie dotyczy placówek, które nie mają kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przez to, jak podkreśla prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski, wsparcie może ominąć na przykład prywatne przychodnie, dużą część gabinetów dentystów i ponad sto szpitali w Polsce.

Dobrze byłoby to doprecyzować. Skoro są to placówki, które konsumują energię elektryczną, świadczą usługi dla polskich pacjentów, niezależnie od tego, czy ich usługi są finansowane z prywatnych pieniędzy czy z ubezpieczenia, w mojej ocenie są to podmioty wrażliwe, które są potrzebne - podkreśla Jarosław Fedorowski w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Według Polskiej Federacji Szpitali, kontraktów z NFZ nie ma ponad sto lecznic w Polsce. Jest w nich kilka tysięcy łóżek dla pacjentów.

Mamy też gabinety lekarzy praktykujących tylko prywatnie, są firmy sprzedające abonamenty medyczne, korzysta z nich kilka procent społeczeństwa. Są ośrodki, które mają zarejestrowaną działalność szpitalną, lecz pacjenci są leczeni w trybie jednodniowym, nie zostają nawet na noc. Kilkaset takich ośrodków nie realizuje umowy z NFZ, choć część z nich posiada wycinkowe kontrakty - dodaje Jarosław Fedorowski.

Wierzymy, że starczy nam pieniędzy na leczenie pacjentów. Musi tak być. Natomiast nie należy się spodziewać podnoszenia komfortu pobytu czy jakości, wydatki są zbyt duże. Musimy robić to, co jest możliwe w danych warunkach, nie pogarszając bezpieczeństwa pacjentów - odpowiada Jarosław Fedorowski na pytanie o to, czy szpitalom wystarczy pieniędzy na energię, uwzględniając preferencyjne ceny zawarte w najnowszym projekcie ustawy.