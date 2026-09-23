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Dyrektor z kancelarii prezydenta Nawrockiego wśród zatrzymanych ws. Polskiej Fundacji Narodowej

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (08:39) Aktualizacja: Dzisiaj, 23 września (09:44)

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w związku ze śledztwem ws. nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Berenda, jedną z nich jest Anna Plakwicz - dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP.

Dyrektor z kancelarii prezydenta Nawrockiego wśród zatrzymanych ws. Polskiej Fundacji Narodowej
Akcja CBA. Chodzi o Polską Fundację Narodową (fot. Leszek Szymański) /PAP

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał na portalu X, że zatrzymani to Anna P. i Piotr M. Reporter RMF FM ustalił, że to Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. To dawni pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w czasach PiS, którzy potem założyli własną firmę organizującą kampanie propagandowe. Jedna z nich dotyczyła patologii w sądownictwie.

Zatrzymani zostaną przewiezieni z Warszawy do rzeszowskiej prokuratury. To właśnie ona bada nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. 

Piotr Matczuk to dziś komentator Telewizji Republika. Anna Plakwicz jest dyrektorem Biura Wydarzeń Kancelarii Prezydenta RP. Na razie współpracownicy Karola Nawrockiego nie odnieśli się do dzisiejszego zatrzymania.

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Rzeszowska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 r. Postępowanie koncentruje się na mechanizmie sfinansowania kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, co według prokuratury mogło wyrządzić fundacji utworzonej przez 17 spółek Skarbu Państwa szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8,4 mln zł.

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W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Ś. oraz jej były prezes Cezary J. Są podejrzani o sfinansowanie kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, a także o nielegalne finansowanie PiS i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Centralne Biuro Antykorupcyjne Polska Fundacja Narodowa
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