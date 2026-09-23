Dyrektor z kancelarii prezydenta Nawrockiego wśród zatrzymanych ws. Polskiej Fundacji Narodowej

RMF24

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w związku ze śledztwem ws. nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Berenda, jedną z nich jest Anna Plakwicz - dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał na portalu X, że zatrzymani to Anna P. i Piotr M. Reporter RMF FM ustalił, że to Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. To dawni pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w czasach PiS, którzy potem założyli własną firmę organizującą kampanie propagandowe. Jedna z nich dotyczyła patologii w sądownictwie.

Zatrzymani zostaną przewiezieni z Warszawy do rzeszowskiej prokuratury. To właśnie ona bada nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

Piotr Matczuk to dziś komentator Telewizji Republika. Anna Plakwicz jest dyrektorem Biura Wydarzeń Kancelarii Prezydenta RP. Na razie współpracownicy Karola Nawrockiego nie odnieśli się do dzisiejszego zatrzymania.

Rzeszowska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 r. Postępowanie koncentruje się na mechanizmie sfinansowania kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, co według prokuratury mogło wyrządzić fundacji utworzonej przez 17 spółek Skarbu Państwa szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8,4 mln zł.

W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Ś. oraz jej były prezes Cezary J. Są podejrzani o sfinansowanie kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, a także o nielegalne finansowanie PiS i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.