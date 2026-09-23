Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami

RMF24

Szefowa Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała dziś zarzuty. „Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego” - czytamy w ostrym oświadczeniu opublikowanym na stronie TK.

Z informacji podanych przez rzecznika rządu Adama Szłapkę oraz Trybunał Konstytucyjny wynika, że zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków oraz naruszenia praw pracownika poprzez niewypłacanie wynagrodzenia. Na razie nie ma oficjalnego komunikatu prokuratury w tej sprawie.

W oświadczeniu opublikowanym na stronie Trybunału Konstytucyjnego oceniono, że zarzuty „od początku do końca są oparte na wymyślonych podstawach prawnych”.

Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego - podkreślono.

TK zapewnia, że szefowa Kancelarii, tak jak inni pracownicy, działa w granicach prawa.

Dopuszczenie przez Prezesa do objęcia urzędu sędziego TK osób, które nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiłoby przestępstwo przekroczenia uprawnień. Zgodnie z art. 5 ustawy o statusie sędziów TK stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się bowiem po złożeniu ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor Kancelarii TK nie ma w tym zakresie żadnych samodzielnych uprawnień - czytamy na stronie Trybunału.

Od kwietnia w Prokuraturze Krajowej prowadzone jest śledztwo w sprawie odnoszącej się do niedopuszczenia do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W jego ramach jako świadek przesłuchany został m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Prokuratura chce też przesłuchać w charakterze świadka prezydenta Karola Nawrockiego.