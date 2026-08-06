Dwaj młodzi hakerzy w rękach policji. Jak działali?

RMF24

Dwóch młodych mężczyzn, którzy w sieci oferowali narzędzia do przeprowadzania hakerskich ataków, zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Starszy z nich, 22-latek, trafił do aresztu, a jego 17-letni wspólnik został objęty policyjnym dozorem. Grozi im osiem lat więzienia.

Jak działał duet cyberprzestępców?

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymani oferowali w internecie specjalistyczne narzędzia do przeprowadzania ataków typu DDoS.

Generowali sztuczny ruch sieciowy w dużej skali, dążąc do przeciążenia infrastruktury informatycznej atakowanych celów.

Mechanizm działania był prosty, ale skuteczny - wysyłali ogromną liczbę żądań do serwera, usługi lub aplikacji z wielu komputerów jednocześnie, najczęściej zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem.

Skutki ich działań były dotkliwe. Atakowane systemy spowalniały się lub całkowicie przestawały działać, co prowadziło do czasowego paraliżu zasobów teleinformatycznych.

Ofiarami padały zarówno osoby prywatne, jak i firmy.

Sąd nie miał wątpliwości

Decyzją sądu w Bydgoszczy 22-latek został tymczasowo aresztowany, a jego młodszy kolega musi regularnie meldować się na policji.

Obu grozi nawet 8 lat więzienia.