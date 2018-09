Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn z Sosnowca, którzy mieli podpalić opony w rejonie wiaduktu przy trasie S1 i doprowadzić w ten sposób do niedzielnego karambolu. W wypadku zmarła jedna osoba.

Do karambolu doszło w niedzielę późnym wieczorem w Jaworznie. Na S1 zderzyło się wtedy 21 aut. Jedna osoba zginęła, a 18 zostało poszkodowanych - wśród nich było 4 dzieci. Wstępne ustalenia śledczych wykazały, że do karambolu doprowadził unoszący się nad drogą dym z palących się pod wiaduktem opon.

Dwie osoby zatrzymane ws. podpalenia opon pod wiaduktem Policja

Dwaj mężczyźni w wieku 24 i 34 lat zostali zatrzymani w Sosnowcu. Trafili do policyjnego aresztu. Jeden z nich przyznał się do winy.



"Mężczyźni w minioną niedzielę wieczorem spotkali się w rejonie wiaduktu i "opalali" miedziane kable. Wracając do domu, jeden z nich polał benzyną, a następnie podpalił opony znajdujące się bezpośrednio pod trasą S1" - podaje śląska policja w komunikacie.



Karambol na S1 TVN24/x-news



Dzisiaj zatrzymani mają być doprowadzeni do prokuratury, gdzie będą przesłuchani i usłyszą zarzuty. Mogą odpowiadać nawet za sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, którego skutkiem jest śmierć człowieka. Grozi za to kara do 12 lat więzienia.









Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.