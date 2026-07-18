Dwa niezwykłe zjawiska w ciągu jednej doby. Kiedy przypada zaćmienie Słońca i deszcz Perseidów?

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Już niedługo - w nocy z 12 na 13 sierpnia - przypada zarówno maksimum Perseidów, jak i zaćmienie Słońca. W idealnych warunkach będzie można zobaczyć nawet do 100 meteorów na godzinę, a te, jak informuje NASA, w tym roku właśnie takie mają być, gdyż Księżyc będzie po nowiu, więc jego światło nie zakłóci widoczności meteorów. Noc spadających gwiazd poprzedzi jednak wyjątkowe zaćmienie Słońca.

Zaćmienie słońca w 2024 roku widoczne z miejscowości Coaticook w Kanadzie; fot. Schwartz Aaron/CNP/ABACA

Zaćmienie słońca w 2024 roku widoczne z miejscowości Coaticook w Kanadzie; fot. Schwartz Aaron/CNP/ABACA / PAP

Zaćmienie Słońca w sierpniu

Zaćmienie Słońca 12 sierpnia będzie jednym z najważniejszych zjawisk astronomicznych tej dekady. Tzw. pas całkowitości - czyli wąski korytarz na powierzchni Ziemi, zazwyczaj o szerokości około 100–270 km, wewnątrz którego Księżyc całkowicie zasłania tarczę Słońca - przebiegnie przez północną Hiszpanię, Islandię i Grenlandię. W Polsce Księżyc zakryje od 70 do nawet 85 proc. tarczy słonecznej, w zależności od regionu. Najbardziej spektakularne zaćmienie będzie można obserwować na północnym zachodzie Polski.

Zaćmienie rozpocznie się w godzinach popołudniowych. Maksymalna faza przypadnie na godziny późnopopołudniowe. Należy pamiętać, że do obserwacji zaćmienia niezbędne są specjalne filtry słoneczne lub okulary. Patrzenie na Słońce bez ochrony grozi trwałym uszkodzeniem wzroku.

Perseidy – 12 sierpnia będzie też nocą „spadających gwiazd”

Rój Perseidów to jeden z najbardziej znanych i najaktywniejszych rojów meteorów, którego maksimum przypada zawsze w połowie sierpnia. W tym roku, jak zaznacza NASA, warunki do obserwacji będą wyjątkowo sprzyjające – Księżyc będzie po nowiu, więc jego światło nie zakłóci widoczności meteorów.

Maksimum aktywności Perseidów przypada w tym roku w nocy z 12 na 13 sierpnia. Najprawdopodobniej będzie można zobaczyć aż do 100 meteorów na godzinę. Perseidy są widoczne niemal przez całą noc, a radiant - punkt, z którego „wylatują” meteory - znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. Najlepsze warunki do obserwacji będą z dala od miejskich świateł.

Niebo nad Tatrami w okolicy Morskiego Oka w noc Perseidów w ubiegłym roku, fot. Grzegorz Momot / PAP

Połączenie częściowego zaćmienia Słońca i maksimum Perseidów 12 sierpnia, to niepowtarzalna okazja do obserwacji nieba, ponieważ kolejna taka szansa może się nie powtórzyć przez wiele lat.

