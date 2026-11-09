Dwa karabiny AR-15, dwa pistolety. Prokuratura o broni Michała Oksińskiego

Nowak przekazał, że polepszył się stan zdrowia niektórych poszkodowanych. Funkcjonariusze odzyskali wczoraj przytomność, dwie inne osoby opuściły szpital, siedem jest w stanie niezagrażającym życiu. Stan pozostałych osób jest ciężki, dwóch osób krytyczny.
Zaznaczył, że w Krakowie padło co najmniej kilkadziesiąt strzałów, „być może kilkaset”.
Śledztwo dotyczące sobotnich zdarzeń wszczęto 8 listopada. Obejmuje ono zabicie przy użyciu broni palnej 6 osób oraz usiłowanie zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy policji, przy czym czyn ten stanowił przestępstwo o charakterze terrorystycznym oraz zabicie 7 listopada 2026 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim 3 osób przy użyciu broni palnej (art. 148 § 3 k.k.). Prokuratura wcześniej wskazywała, że materiał dowodowy wskazuje, że tych dwóch zbrodni dokonała ta sama osoba. Prokuratorzy z różnych jednostek od początku prowadzili czynności procesowe, w tym oględziny, w Krakowie, a następnie w Ostrowcu Świętokrzyskim - przekazywała w komunikacie Prokuratura Krajowa.
Cztery telefony i sprzęt elektroniczny
Prokurator wyjaśniał, że w związku ze śmiercią Michała Oksińskiego nie przedstawiono mu zarzutów. Wskazał, że gdyby sprawca żył, to prokuratura wystąpiłaby o jego tymczasowe aresztowanie.
Natomiast śledztwo będzie dalej kontynuowane. Jest na wstępnym etapie. Dysponujemy czterema telefonami zabezpieczonymi w samochodzie i przy Michale Oksińskim. Dysponujemy jego sprzętem elektronicznym z mieszkania i innymi rzeczami, które tam się znajdowały – podkreślił. Zaznaczył, że jest domniemanie, że wszystkie telefony należały do sprawcy strzelaniny.
„Pozwolenie na broń miał od marca”
Wiemy o tym, że od marca tego roku posiadał pozwolenie na broń na jeden karabin i jeden pistolet – mówił o Michale Oksiński prok. Nowak. Zaznaczył, że na razie prokuratura ma wiedzę o tym, że mężczyzna uczył się wyłącznie strzelania statycznego.
Na razie nie mamy danych, czy uczył się gdzieś indziej. Mamy dane o jednej strzelnicy i o takiej tradycyjnej, statycznej nauce strzelania – mówił.
Trzy ciała w Ostrowcu Świętokrzyskim. Siostra Michała Oksińskiego „przyjechała do rodziców tylko na weekend”
Podkreślił, że prokuratura bada to, jak i w jakim czasie przemieszczał się zabójca. Śledczy czekają też na wyniki sekcji zwłok. Po nich będzie mogła bliżej określić, o której dokładnie zginęli członkowie rodziny Michała Oksińskiego – rodzice i siostra.
Pojawił się też wątek drugiego mieszkania w Krakowie. W stolicy Małopolski mieszkała siostra Michała Oksińskiego. Studiowała ASP w Krakowie. Mieszkała w Krakowie, przyjechała do rodziców tylko na weekend. Nie mam wiedzy, czy tam cokolwiek znaleziono takiego, co miałoby jakiekolwiek znaczenie- mówił.
Według wstępnych informacji do tej zbrodni doszło albo w sobotę rano, albo w nocy z piątku na sobotę. Nie wiadomo od jakiej broni zginęła rodzina zamachowca. Nie mamy żadnej informacji o tym, żeby ktoś słyszał wystrzały. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że zginęli – każdy z nich - od dwóch strzałów w okolice głowy – wyjaśniał.
Okoliczności wskazują, że rodzina została zabita w okolicach pory nocnej, ojciec został znaleziony w łóżku. Wszyscy byli ubrani w sposób taki, jak się śpi – zaznaczył. Zabite zostały też dwa koty. W mieszkaniu znaleziono siedem sztuk broni.
Motywy zbrodni i flaga jaką znaleziono w pokoju zabójcy
Prokurator był też pytany o ewentualne poglądy sprawcy zamachu. W sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wywołał dużo emocji sugestią, że według wstępnych ustaleń 24-letni zabójca mógł mieć ultraprawicowe poglądy. Nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy. Kategorycznie stwierdzamy, że jest za wcześnie na mówienie o motywacji – zaznaczył.
Prok. Nowak zaznaczył, że na ścianie w pokoju zabójcy wisiała flaga Gadsdena – wizerunek grzechotnika na żółtym tle. To historyczna flaga amerykańska. Flaga ta ma różne znaczenia. Wolnościowe, buntu przeciwko władzy, niekoniecznie negatywne konotacje. Nie było na przykład oczywistej symboliki, którą kojarzymy z nurtem skrajnie prawicowym czy lewicowym – mówił. Dodawał, że flaga używana jest do różnych celów.
Nie mam wiedzy, żeby leczył się psychiatrycznie. Dostał kilka miesięcy temu pozwolenie na broń, wtedy to się bada - zaznaczył.
Tragedia w Krakowie
W sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę Rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony, zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry.