Dwa karabiny AR-15, dwa pistolety. Prokuratura o broni Michała Oksińskiego

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„W samochodzie i przy Michale Oksińskim ujawniono łącznie cztery sztuki broni. W tym dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety” - powiedział na konferencji prasowej prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Dodał, że w aucie mężczyzny i przy nim znaleziono około pół tysiąca sztuk amunicji. Podkreślił, że w Krakowie padło co najmniej kilkadziesiąt strzałów, „być może kilkaset”. „Nie mam wiedzy, żeby Michał Oksiński leczył się psychiatrycznie” - zaznaczył.

Nowak przekazał, że polepszył się stan zdrowia niektórych poszkodowanych. Funkcjonariusze odzyskali wczoraj przytomność, dwie inne osoby opuściły szpital, siedem jest w stanie niezagrażającym życiu. Stan pozostałych osób jest ciężki, dwóch osób krytyczny.

Zaznaczył, że w Krakowie padło co najmniej kilkadziesiąt strzałów, „być może kilkaset”.

Sprawca z Krakowa użył AR-15. To „karabin Ameryki”, który wielokrotnie był wykorzystywany w masowych strzelaninach Niedoszły zamachowiec na Donald Trumpa, napastnik, który zaatakował szkołę w Uvalde czy mężczyzna, który otworzył ogień w Las Vegas w 2017 roku – wszyscy ci sprawcy tragedii użyli w czasie dokonanych zbrodni karabinu AR-15. Tego samego karabinu użył…

Śledztwo dotyczące sobotnich zdarzeń wszczęto 8 listopada. Obejmuje ono zabicie przy użyciu broni palnej 6 osób oraz usiłowanie zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy policji, przy czym czyn ten stanowił przestępstwo o charakterze terrorystycznym oraz zabicie 7 listopada 2026 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim 3 osób przy użyciu broni palnej (art. 148 § 3 k.k.). Prokuratura wcześniej wskazywała, że materiał dowodowy wskazuje, że tych dwóch zbrodni dokonała ta sama osoba. Prokuratorzy z różnych jednostek od początku prowadzili czynności procesowe, w tym oględziny, w Krakowie, a następnie w Ostrowcu Świętokrzyskim - przekazywała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Cztery telefony i sprzęt elektroniczny

Prokurator wyjaśniał, że w związku ze śmiercią Michała Oksińskiego nie przedstawiono mu zarzutów. Wskazał, że gdyby sprawca żył, to prokuratura wystąpiłaby o jego tymczasowe aresztowanie.

Natomiast śledztwo będzie dalej kontynuowane. Jest na wstępnym etapie. Dysponujemy czterema telefonami zabezpieczonymi w samochodzie i przy Michale Oksińskim. Dysponujemy jego sprzętem elektronicznym z mieszkania i innymi rzeczami, które tam się znajdowały – podkreślił. Zaznaczył, że jest domniemanie, że wszystkie telefony należały do sprawcy strzelaniny.

„Pozwolenie na broń miał od marca”

Wiemy o tym, że od marca tego roku posiadał pozwolenie na broń na jeden karabin i jeden pistolet – mówił o Michale Oksiński prok. Nowak. Zaznaczył, że na razie prokuratura ma wiedzę o tym, że mężczyzna uczył się wyłącznie strzelania statycznego.

Na razie nie mamy danych, czy uczył się gdzieś indziej. Mamy dane o jednej strzelnicy i o takiej tradycyjnej, statycznej nauce strzelania – mówił.

Trzy ciała w Ostrowcu Świętokrzyskim. Siostra Michała Oksińskiego „przyjechała do rodziców tylko na weekend”

Podkreślił, że prokuratura bada to, jak i w jakim czasie przemieszczał się zabójca. Śledczy czekają też na wyniki sekcji zwłok. Po nich będzie mogła bliżej określić, o której dokładnie zginęli członkowie rodziny Michała Oksińskiego – rodzice i siostra.

Pojawił się też wątek drugiego mieszkania w Krakowie. W stolicy Małopolski mieszkała siostra Michała Oksińskiego. Studiowała ASP w Krakowie. Mieszkała w Krakowie, przyjechała do rodziców tylko na weekend. Nie mam wiedzy, czy tam cokolwiek znaleziono takiego, co miałoby jakiekolwiek znaczenie- mówił.

Według wstępnych informacji do tej zbrodni doszło albo w sobotę rano, albo w nocy z piątku na sobotę. Nie wiadomo od jakiej broni zginęła rodzina zamachowca. Nie mamy żadnej informacji o tym, żeby ktoś słyszał wystrzały. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że zginęli – każdy z nich - od dwóch strzałów w okolice głowy – wyjaśniał.

Okoliczności wskazują, że rodzina została zabita w okolicach pory nocnej, ojciec został znaleziony w łóżku. Wszyscy byli ubrani w sposób taki, jak się śpi – zaznaczył. Zabite zostały też dwa koty. W mieszkaniu znaleziono siedem sztuk broni.

„Żegnamy Magdę, młodą artystkę”. Żałoba na krakowskiej ASP po śmierci siostry zamachowca „Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane” – napisał na stronie krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych rektor prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk. 21-letnia Magdalena to siostra…

Motywy zbrodni i flaga jaką znaleziono w pokoju zabójcy

Prokurator był też pytany o ewentualne poglądy sprawcy zamachu. W sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wywołał dużo emocji sugestią, że według wstępnych ustaleń 24-letni zabójca mógł mieć ultraprawicowe poglądy. Nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy. Kategorycznie stwierdzamy, że jest za wcześnie na mówienie o motywacji – zaznaczył.

Redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego: Potrzebni są ludzie, którzy postawią tamę kłamstwu i propagandzie Czas: 13:45

Prok. Nowak zaznaczył, że na ścianie w pokoju zabójcy wisiała flaga Gadsdena – wizerunek grzechotnika na żółtym tle. To historyczna flaga amerykańska. Flaga ta ma różne znaczenia. Wolnościowe, buntu przeciwko władzy, niekoniecznie negatywne konotacje. Nie było na przykład oczywistej symboliki, którą kojarzymy z nurtem skrajnie prawicowym czy lewicowym – mówił. Dodawał, że flaga używana jest do różnych celów.

Nie mam wiedzy, żeby leczył się psychiatrycznie. Dostał kilka miesięcy temu pozwolenie na broń, wtedy to się bada - zaznaczył.

Tragedia w Krakowie

W sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę Rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony, zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry.