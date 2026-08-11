Dwa dni bez zakupów. Sklepy zamknięte przez cały weekend, będzie piątkowy szturm?

RMF24

Przed nami nietypowy sierpniowy weekend. W sobotę 15 sierpnia większość sklepów będzie zamknięta z powodu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święta Wojska Polskiego. Dzień później, 16 sierpnia, przypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że przez dwa dni z rzędu nie zrobimy zakupów w supermarketach, dyskontach i galeriach handlowych. Czy będzie piątkowy szturm na sklepy?

Przed nami dwa dni bez zakupów

Przed nami dwa dni bez zakupów / Shutterstock

Długi weekend bez handlu

Najbliższy weekend będzie nietypowy, jeśli chodzi o możliwość zrobienia zakupów. Lepiej zaplanować je wcześniej.

W sobotę 15 sierpnia obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego - oba te święta są ustawowo wolne od pracy. Zgodnie z przepisami, tego dnia większość sklepów, w tym supermarkety, hipermarkety, dyskonty oraz sklepy w centrach handlowych, będzie zamknięta.

Jakby tego było mało, dzień później, czyli w niedzielę 16 sierpnia, przypada niedziela niehandlowa.

Oznacza to dwa dni z rzędu bez możliwości zrobienia standardowych zakupów w supermarketach, dyskontach i większości galerii handlowych.

Zakupy tylko do piątku

W praktyce oznacza to, że od piątkowego wieczoru aż do poniedziałkowego poranka większość dużych placówek handlowych nie będzie prowadziła sprzedaży.

Klienci, którzy chcą uniknąć zakupowego stresu, powinni zaplanować większe zakupy wcześniej, a najlepiej przed piątkiem, kiedy to może dojść do szturmu na sklepy.

Można się spodziewać, że w piątkowe popołudnie i wieczór w sklepach pojawi się znacznie więcej osób niż zwykle.

Wyjątki od zakazu handlu

Dwa dni bez standardowego handlu nie oznaczają całkowitego braku możliwości zrobienia zakupów. Ustawa przewiduje bowiem kilka wyjątków.

Działać mogą m.in. wybrane stacje paliw, apteki, sklepy na dworcach i lotniskach, a także placówki, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel.

Kiedy niedziela handlowa?

Po weekendzie 15–16 sierpnia na kolejne niedzielne zakupy bez ograniczeń trzeba będzie poczekać do 30 sierpnia, kiedy przypada jedyna niedziela handlowa w tym miesiącu. Będzie to jednocześnie ostatni weekend wakacji.