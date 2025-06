IMGW ostrzega

IMGW ostrzegało w czwartkowe południe, że w Polsce prognozowane są burze 1. i 2. stopnia, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Jeszcze tego samego wieczoru dla części obszarów woj. małopolskiego i świętokrzyskiego alert przed burzami wzrósł do najwyższego, 3. stopnia. Oznacza to możliwe porywy wiatru do 120 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do piątku, do godz. 3 rano.