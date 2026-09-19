Duże zmiany w wypłatach z funduszu alimentacyjnego. Więcej rodzin dostanie wsparcie

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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje zmiany w przepisach dotyczących funduszu alimentacyjnego. Od 1 października 2026 roku zmieni się próg dochodowy uprawniający do ubiegania się o to świadczenie. Ta zmiana to szansa dla osób, których dotychczasowe starania o przyznanie świadczenia zakończyły się odmową.

Od 1 października 2026 roku wzrośnie próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z 1209 zł do 1665 zł netto na osobę.

Od 1 października 2026 roku wzrośnie próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z 1209 zł do 1665 zł netto na osobę. / Shutterstock

Od 1 października 2026 roku wzrośnie próg dochodowy, który dotąd wynosił 1209 zł netto. Po zmianie ta kwota wyniesie 1665 złotych. Maksymalny łączny dochód trzyosobowej rodziny dotąd wynosił 3627 zł. Po zmianach wzrośnie do 4995 zł.

Kto może ubiegać się o fundusz alimentacyjny?

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśla także, że z funduszu alimentacyjnego ma prawo skorzystać osoba uprawniona do pobierania alimentów od rodzica - pod warunkiem jednak, że ich egzekucja zasądzona przez sąd okazała się bezskuteczna. Tego typu świadczenia przysługują zarówno obywatelom Polski jak i cudzoziemcom.

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MRPiPS podkreśla, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje do osiągnięcia pełnoletności. Dodano jednocześnie, że jeżeli osoba uprawniona kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, może otrzymywać je do 25. roku życia. „W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo” - przekazano.

Wiadomo także, że podwyżka kryterium uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obejmuje skumulowany z trzech lat procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wysokość świadczenia odpowiada natomiast kwocie przyznanych alimentów. Nie może jednak przekroczyć 1000 zł miesięcznie. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalana na okres od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.