RMF24

Polska coraz śmielej zaznacza swoją obecność na turystycznej mapie Europy. Według duńskiego nadawcy publicznego DR, nasz kraj nie tylko umacnia swoją pozycję gospodarczą, ale także dynamicznie rozwija sektor turystyki, przyciągając miliony zagranicznych gości.

Boom turystyczny nad Bałtykiem

Duńskie media podkreślają, że Polska staje się nowym supermocarstwem w Europie i chce być nim również w turystyce. W reportażu DR jako przykład dynamicznego rozwoju branży przywołano otwarcie w czerwcu tego roku gigantycznego hotelu w Pobierowie nad Bałtykiem. Przedsiębiorcy z Międzyzdrojów zauważają, że Polska staje się poważnym konkurentem dla niemieckich kurortów nadmorskich. Przewagą naszego kraju są nie tylko atrakcyjniejsze ceny, ale również szeroka oferta atrakcji dla dzieci. Jak podkreśliła dziennikarka Brita Kvist Hansen: „Niemcy zaczynają się denerwować”.

Miliony turystów i szybki rozwój

Dane mówią same za siebie. W ubiegłym roku Polskę odwiedziło aż 20 milionów zagranicznych turystów, a w tym roku prognozuje się wzrost tej liczby do 23 milionów. To aż o 3 miliony więcej niż rok wcześniej.

Choć do takich potęg turystycznych jak Hiszpania, Francja czy Włochy jeszcze nam daleko, Polska wyróżnia się imponującym tempem rozwoju. „To wciąż daleko od klasycznych turystycznych krajów, takich jak Hiszpania, Francja i Włochy, ale Polska wyróżnia się tempem rozwoju turystki” – zaznaczyła reporterka DR.

Gospodarka na fali wznoszącej

Sukces turystyczny to efekt szerszych zmian gospodarczych. Duńska telewizja powołuje się na dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, według których polska gospodarka wzrosła o ponad 40 procent dzięki członkostwu w Unii Europejskiej – w porównaniu ze scenariuszem, gdyby Polska pozostała poza Wspólnotą. To przekłada się na rynek pracy i zarobki. „Jedna czwarta polskich firm deklaruje, że zatrudni w tym roku więcej pracowników, a raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazuje, że przeciętny Polak zarabia więcej niż Hiszpan” – dowiadują się z reportażu Duńczycy.

W artykule DR wspomniano także o rosnącej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Nasz kraj jest bliski wejścia do prestiżowej grupy G20, skupiającej największe gospodarki świata.