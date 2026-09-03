Duda żałuje orderu dla Zełenskiego? „Są granice, których nie wolno przekroczyć”

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Były prezydent Andrzej Duda nie żałuje decyzji o przyznaniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jednocześnie przyznaje, że postawa ukraińskiego prezydenta wobec Polski zmieniła się w ostatnich latach. ”Szkoda, że tak się stało” - powiedział były prezydent w programie „Synteza” na antenie Newsmax Polska. To pierwsza tak szeroka wypowiedź Dudy na ten temat.

Duda: Zełenski został odznaczony za swoją postawę po rosyjskiej agresji

Andrzej Duda podkreślił, że decyzję o uhonorowaniu Zełenskiego Orderem Orła Białego należy oceniać w kontekście sytuacji z pierwszego roku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Nadałem ten order prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu po rosyjskiej agresji na Ukrainę za jego postawę jako polityka, jako sąsiada Polski, jako patrioty swojego kraju – mówił były prezydent.

Jak wyjaśniał, jednym z najważniejszych powodów decyzji było pozostanie Zełenskiego w Kijowie po rozpoczęciu rosyjskiego ataku, co miało znaczenie nie tylko dla Ukrainy, ale również dla bezpieczeństwa Polski.

Były prezydent wskazywał także na skalę polskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy i przypomniał, że Polska przekazała Kijowowi ponad 360 czołgów, w czasie gdy część państw Zachodu nie była jeszcze gotowa do dostarczania Ukrainie ciężkiego uzbrojenia.

Nawrocki zdecydował o odebraniu odznaczenia

Sprawa Orderu Orła Białego wróciła w związku z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia po tym, jak ukraiński prezydent zdecydował o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Dzień po tej informacji Zełenski przekazał, że odznaczenie zostało odesłane kurierem do Polski.

Andrzej Duda, zapytany o działania Karola Nawrockiego, zaznaczył, że obecny prezydent dysponuje aktualnymi informacjami dotyczącymi relacji z Ukrainą, których on sam jako były prezydent już nie posiada. Jednocześnie Duda przyznał, że jego ocena obecnej postawy Zełenskiego różni się od tej sprzed kilku lat.

To, że się postawa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zmieniła? Tak, no oczywiście, że się zmieniła – powiedział.

„Szkoda, że tak się stało”

Duda zapytany wprost, czy z perspektywy czasu żałuje przyznania Zełenskiemu Orderu Orła Białego, powiedział, że nie; zaznaczył jednak, że polityka i relacje międzynarodowe podlegają zmianom.

Ja wiem, że to jest polityka. Mogę powiedzieć tak: szkoda, że tak się stało - stwierdził.

Jednocześnie podkreślił, że utrzymywanie dobrych relacji z Ukrainą nadal leży w interesie Polski i współpraca powinna opierać się na zasadzie wzajemności i partnerstwa.