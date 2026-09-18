Druga próba. Sejm ponownie uchwalił ustawę o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych

RMF24

Sejm uchwalił w piątek, już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować program „Ceny Paliwa Niżej”. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 237 posłów, 202 było przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Karol Nawrocki wysłał ustawę do TK

Sejm przegłosował poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską, z których wynika, że podatek byłby naliczany od marca 2026 r. do marca 2027 r. Pierwotnie projekt zakładał, że ten okres obowiązywałaby do końca grudnia 2026 r.

To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tzw. findfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Szacowane na 4 mld zł wpływy z tego podatku miały posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

Kolejny pakiet CPN i tańsze paliwa? Donald Tusk stawia warunek Rząd zrealizuje kolejny wariant programu Ceny Paliwa Niżej (CPN), ale jest jeden warunek - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Prezydent Karol Nawrocki musi podpisać złożoną ponownie ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

Prezydent ma swój projekt

Karol Nawrocki do końca tygodnia ma wnieść do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach – zapowiedział w czwartek szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Projekt m.in. wprowadzi ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych.

To ustawa PKN – „Paliwo kosztuje normalnie” – mówił Szefernaker

W projekcie ma zostać zapisane pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej.

Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także „odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów”.