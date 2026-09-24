Drewno opałowe na jesień 2026: Sprawdzamy, ile naprawdę kosztuje ogrzewanie domu

Cena drewna opałowego to nie tylko kwota z cennika nadleśnictwa czy składu opału. Warto dokładnie sprawdzić, co obejmuje oferta: gatunek drewna, jednostkę miary, stopień przygotowania, wilgotność i ewentualne koszty transportu. Tylko wtedy możemy realnie ocenić, ile zapłacimy za ciepło w naszym domu tej zimy.
Ile kosztuje drewno w nadleśnictwach
W nadleśnictwach ceny drewna opałowego zaczynają się od około 120 zł za metr sześcienny. Jednak wszystko zależy od gatunku drzewa i lokalnego cennika.
Przykładowo, w Nadleśnictwie Syców za metr sześcienny drewna S4 z drzew iglastych zapłacimy 166,05 zł, za brzozę lub olchę – 202,95 zł, a za buk, grab czy dąb – nawet 233,70 złotych.
W innych regionach cena za te same gatunki może sięgać 270,60 zł/m³.
Najtańsze oferty w kraju startują od około 120 zł/m³, ale to wciąż surowe drewno prosto z lasu.
Gotowe drewno droższe – sprawdź, co kupujesz
W składach opału ceny są znacznie wyższe. Za gotowe, pocięte i wysuszone drewno, np. sezonowany dąb, trzeba zapłacić nawet 650 zł za metr przestrzenny ułożony na palecie.
Uwaga - metr przestrzenny to nie to samo co metr sześcienny; obejmuje również puste miejsca między polanami, więc nie można bezpośrednio porównywać tych cen.
Dodatkowo, kupując drewno prosto z lasu, trzeba liczyć się z kosztami transportu, cięcia, rąbania i ewentualnego suszenia. Wilgotne drewno wymaga sezonowania, co może potrwać nawet dwa lata.
Przed zakupem warto więc sprawdzić nie tylko cenę, ale też gatunek drewna, jego wilgotność, jednostkę miary i to, czy cena obejmuje dostawę.
Ile drewna potrzeba na zimę? Wszystko zależy od domu
Według Krajowej Izby Kominiarzy, dobrze ocieplony dom o powierzchni 100 m² potrzebuje około 5 m³ drewna na sezon. Przeciętnie ocieplony dom 150 m² – nawet 12–13 m³.
To jednak tylko orientacyjne wartości – zużycie zależy od rodzaju pieca, sposobu ogrzewania i wilgotności drewna.
Wilgotność drewna ma znaczenie – nie każde nadaje się od razu do palenia
Kupując drewno jesienią, nie zawsze możemy od razu użyć go do ogrzewania. Przed zakupem warto sprawdzić wilgotność drewna i lokalne przepisy dotyczące pieców i kominków. Czasem zabraniają one spalania drewna o wilgotności powyżej 20 procent.