Drewno opałowe na jesień 2026: Sprawdzamy, ile naprawdę kosztuje ogrzewanie domu

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Jesień 2026 roku przynosi kolejne pytania o koszty ogrzewania domów. W dobie rosnących cen energii coraz więcej Polaków rozważa powrót do tradycyjnych źródeł ciepła, takich jak drewno opałowe. Ile kosztuje i na co zwrócić uwagę, by nie przepłacić?

W nadleśnictwach ceny drewna opałowego zaczynają się od około 120 zł za metr sześcienny

W nadleśnictwach ceny drewna opałowego zaczynają się od około 120 zł za metr sześcienny / Shutterstock

Cena drewna opałowego to nie tylko kwota z cennika nadleśnictwa czy składu opału. Warto dokładnie sprawdzić, co obejmuje oferta: gatunek drewna, jednostkę miary, stopień przygotowania, wilgotność i ewentualne koszty transportu. Tylko wtedy możemy realnie ocenić, ile zapłacimy za ciepło w naszym domu tej zimy.

Ile kosztuje drewno w nadleśnictwach

W nadleśnictwach ceny drewna opałowego zaczynają się od około 120 zł za metr sześcienny. Jednak wszystko zależy od gatunku drzewa i lokalnego cennika.

Przykładowo, w Nadleśnictwie Syców za metr sześcienny drewna S4 z drzew iglastych zapłacimy 166,05 zł, za brzozę lub olchę – 202,95 zł, a za buk, grab czy dąb – nawet 233,70 złotych.

W innych regionach cena za te same gatunki może sięgać 270,60 zł/m³.

Najtańsze oferty w kraju startują od około 120 zł/m³, ale to wciąż surowe drewno prosto z lasu.

Gotowe drewno droższe – sprawdź, co kupujesz

W składach opału ceny są znacznie wyższe. Za gotowe, pocięte i wysuszone drewno, np. sezonowany dąb, trzeba zapłacić nawet 650 zł za metr przestrzenny ułożony na palecie.

Uwaga - metr przestrzenny to nie to samo co metr sześcienny; obejmuje również puste miejsca między polanami, więc nie można bezpośrednio porównywać tych cen.

Dodatkowo, kupując drewno prosto z lasu, trzeba liczyć się z kosztami transportu, cięcia, rąbania i ewentualnego suszenia. Wilgotne drewno wymaga sezonowania, co może potrwać nawet dwa lata.

Przed zakupem warto więc sprawdzić nie tylko cenę, ale też gatunek drewna, jego wilgotność, jednostkę miary i to, czy cena obejmuje dostawę.

Ile drewna potrzeba na zimę? Wszystko zależy od domu

Według Krajowej Izby Kominiarzy, dobrze ocieplony dom o powierzchni 100 m² potrzebuje około 5 m³ drewna na sezon. Przeciętnie ocieplony dom 150 m² – nawet 12–13 m³.

To jednak tylko orientacyjne wartości – zużycie zależy od rodzaju pieca, sposobu ogrzewania i wilgotności drewna.

Wilgotność drewna ma znaczenie – nie każde nadaje się od razu do palenia

Kupując drewno jesienią, nie zawsze możemy od razu użyć go do ogrzewania. Przed zakupem warto sprawdzić wilgotność drewna i lokalne przepisy dotyczące pieców i kominków. Czasem zabraniają one spalania drewna o wilgotności powyżej 20 procent.