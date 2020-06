Po nocnych ulewach na Podkarpaciu w powiecie przeworskim, doszło do dramatycznej akcji strażaków i ratowników pogotowia. "Około godziny 1 w nocy z piątku na sobotę ratownicy Zintegrowanej Służby Ratowniczej wspólnie z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym, w rejonie ulicy Piłsudskiego na terenie miejscowości Kańczuga zobaczyli wóz strażacki, który został porwany przez rzekę" - informują ratownicy. W środku była 5-osobowa rodzina i dwóch strażaków.

Nocna akcja ratunkowa w powiecie przeworskim / Dawid Burzacki/Zintegrowana Służba Ratownicza /

Niezwłocznie zwodowaliśmy łódź ratowniczą Wodnego Pogotowia Ratunkowego i podpłynęliśmy do wozu straży pożarnej, który porwała woda. W samochodzie znajdowało się dwóch strażaków oraz 5 osobowa rodzina, która wcześniej została ewakuowana przez strażaków z zalanego domu. W zatopionym wozie znajdowało się troje dzieci. Najmłodsze miało 6 lat. Po wybiciu szyby w wozie strażackim w pierwszej kolejności podebraliśmy do łodzi trójkę dzieci, zabezpieczając równocześnie pojazd OSP. W kolejnej turze samochód opuściły osoby dorosłe - opowiada Dawid Burzacki, dowódca zespołu ratowniczego, który brał udział w akcji.



Po odstawieniu osób na brzeg, podpłynęliśmy do kolejnego pojazdu, z którego ewakuowaliśmy jedną osobę dorosłą. Łącznie z dwóch aut wydobyliśmy 8 osób w tym trójkę dzieci i dwóch strażaków OSP - zaznacza.



W piątek nad Podkarpaciem jak również w nocy - przechodziły intensywne burze z deszczem.

Wójt gm. Łańcut: Sytuacja jest trudna - zerwane mosty i zalania

Sytuacja jest trudna, są zerwane i uszkodzone mosty oraz zalania ponad 150 domów i różnego rodzaju budynków. Trwa szacowanie strat - powiedział wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota. Intensywny deszcz, zamienił na co dzień spokojny potok Sawa w rwącą i bardzo niebezpieczną rzekę. Woda zerwała most na drodze powiatowej w miejscowości Handzlówka, uszkodziła też inne mosty, przepusty, infrastrukturę drogową oraz zalała wiele gospodarstw i domów.



Sytuacja jest trudna. Akcja ratunkowa zakończyła się nad ranem, w tym momencie trwa akcja porządkowa. Porządkujemy infrastrukturę komunalną oraz pomagamy mieszkańców w porządkowaniu gospodarstw. Dobra wiadomość jest taka, że nikt nie został poszkodowany, nie trzeba też było nikogo ewakuować - podkreślił wójt gminy Łańcut.



Największe zniszczenia są w miejscowościach: Handzlówka, Głuchów oraz Albigowa, gdzie podtopiona jest m.in. szkoła. W mniejszym stopniu ucierpiały Wysoka i Sonina.



Ratujemy mienie mieszkańców oraz gminy. Na miejscu powołano sztab kryzysowy oraz komisję szacowania szkód, która obecnie odwiedza poszkodowanych mieszkańców. Przygotowujemy się też na drugą falę, bo prognozy pogody są niepokojące. Trwa akcja gromadzenia zapasów worków z piaskiem. Mamy też dostać wsparcie ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej - wyjaśnił wójt.



Starosta łańcucki Adam Krzysztoń dodał, że oprócz gminy Łańcut duże zniszczenia są także w gminie Markowa. Przekazał, że woda zerwała również most w Tarnawce, wiele szkód jest też w Husówce.



Szczęście w tym wszystkim, że obyło się bez ofiar i rannych. Woda płynęła tak szybkim nurtem, że gdyby ktoś się do niego dostał mocno by ucierpiał. Najbardziej ucierpiała infrastruktura drogowa, woda podpłynęła do domów, poniszczyła dojazdy do nich i przepusty - podkreślił starosta.



Sobotni poranek w Manasterzu na Podkarpaciu:



Tak wyglądała w sobotę miejscowość Siedleczka na Podkarpaciu:



Tak wyglądała o poranku w sobotę Kańczuga na Podkarpaciu po przejściu ulewy:



Premier: Dodatkowe środki na wsparcie terenów dotkniętych powodzią

Zaordynowałem dodatkowe środki na wsparcie terenów dotkniętych powodzią na Podkarpaciu - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który jest na podtopionych terenach. Zaordynowałem dodatkowe oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej i operacyjnych. Na Podkarpaciu dzisiaj wszyscy, którzy są gotowi do służby, gotowi do pomocy, mają pełne ręce roboty - dodał.



Prezydent jest przeze mnie cały czas informowany. Prosi też o to, żeby rzucić wszystkie siły i środki na pomoc. No i to też tutaj robimy - zaznaczył szef rządu.



Podkreślił, że służby wojewody i starostów starają się "zapewnić wszystkie podstawowe artykuły do życia".



W piątek po południu nad częścią woj. podkarpackiego przeszły gwałtowne ulewy. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach: rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim i w przemyskim. Ewakuowano około 400 osób. Woda zalała drogi, domy, budynki gospodarcze, szkoły, strażnice OSP i studnie.



Według prognoz pogody także w sobotę po południu nad regionem mają ponownie przejść intensywne opady deszczu i burze.







Uruchomione rezerwy na zasiłki dla poszkodowanych

Rząd uruchomił rezerwy celowe niezbędne, by rozpocząć wypłatę zasiłków poszkodowanym w nawałnicach - stwierdził premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego w Rzeszowie. Firmy ubezpieczeniowe mają bardzo szybko przystąpić do szacowania strat.

Mobilne Biura PZU dotarły do Jawornika Polskiego i Kańczugi na Podkarpaciu. Można w nich otrzymać informacje jak dokumentować i zgłaszać szkody - podała spółka PZU.





Śląskie miasta w strugach deszczu

Niemal 700 razy interweniowali strażacy z woj. śląskiego w związku z burzami i ulewami przechodzącymi od piątku nad regionem. Interwencje dotyczyły głównie pompowania wody i usuwania połamanych konarów drzew.



W sobotnim raporcie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowano, że od godz. 7.30 w piątek do godz. 6.00 w sobotę w całym regionie zanotowano 690 interwencji.



Najwięcej działań strażacy prowadzili w Gliwicach (106), Częstochowie (100) i w Tarnowskich Górach (61).



W Jastrzębiu-Zdroju zalana została droga wojewódzka nr 933. Ulewa spowodowała również przybranie niektórych mniejszych rzek w regionie. Stan jednej z nich, Pszczynki w Mizerowie-Borkach przekroczył w sobotę rano wartość alarmową. Na 14 stacjach pomiarowych przekroczone były stany ostrzegawcze.





Groźna burza przeszła nad powiatem sieradzkim

Nawałnice wyrządziły też szkody w województwie łódzkim. W piątek po południu nad powiatem sieradzkim (Łódzkie) przeszła groźna burza połączona z porywistym wiatrem, obfitymi opadami deszczu i gradobiciem.



We wsi Przedłęcze burza uszkodziła dachy trzech domów. Najpoważniej zniszczony został budynek, gdzie nawałnica dosłownie powaliła ścianę szczytową. Uszkodzona jest również połowa dachu krytego eternitem - informował wczoraj rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi młodszy brygadier Jędrzej Pawlak.



Eternitem pokryty był także dach budynku uszkodzonego w czasie gradobicia w miejscowości Braszewice, także w powiecie sieradzkim; nie było tam informacji o rannych podczas burzy. Nie oszacowano też jeszcze dokładnie strat - relacjonował.



W pozostałej części województwa łódzkiego strażacy wzywani są w związku z podtopieniami budynków i części ulic oraz powalonymi drzewami utrudniającymi przejazd samochodom.



Mocno powiało w województwie kujawsko-pomorskim

Strażacy w regionie kujawsko-pomorskim w piątek interweniowali kilkaset razy po wichurach i ulewach. Głównie usuwali połamane drzewa i gałęzie oraz wypompowywali wodę .



W Bydgoszczy w czasie opadów część ulic przypominała rwące potoki, a z niżej położonych studzienek kanalizacji deszczowej wylewała się woda.



Najczęściej strażacy byli wzywani do usuwania szkód w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim.