Dostałeś czerwoną kartę mobilizacyjną? Zobacz, kiedy i jak musisz się stawić do wojska

RMF24

Od czerwca 2024 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kart mobilizacyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, Polacy mogą otrzymać trzy rodzaje kart – czerwoną, zieloną albo niebieską. Każda z nich oznacza inne obowiązki i tryb mobilizacji. Kolor dokumentu przestał być tylko formalnością – dziś to Twoja wojskowa "legitymacja" wynikająca z realnych przepisów.

Jak podkreśla portalsamorzadowy.pl, czerwona karta mobilizacyjna to najpoważniejszy sygnał – taki dokument otrzymują żołnierze pasywnej rezerwy. W przypadku ogłoszenia mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny, mają jedynie 6 godzin na stawienie się we wskazanym miejscu. „Natychmiast”, według nowego rozporządzenia, nie oznacza biegu przez miasto z plecakiem, lecz konkretny termin: nie później niż 6 godzin od otrzymania informacji o mobilizacji.

Warto jednak pamiętać, że sama czerwona karta nie oznacza automatycznego wyjazdu do jednostki wojskowej w dowolnej chwili. Obowiązek stawiennictwa dotyczy sytuacji i terminu wskazanego w dokumencie lub wynikającego wprost z prawa.

Zielona i niebieska – inne karty, inne zasady

Co z zieloną i niebieską kartą? Zielona trafia do żołnierzy pasywnej rezerwy przewidzianych na wypadek powołania innym trybem (np. w drodze obwieszczenia).

Niebieska karta to natomiast przydział pracowniczy – przeznaczona jest m.in. dla pracowników resortu obrony lub osób wykonujących określone zadania na rzecz wojska. Wszystkie wzory i wyjaśnienia znajdziemy w załącznikach do rozporządzenia.

Mobilizacja, a kwalifikacja wojskowa

Nowe regulacje nie należy mylić z kwalifikacją wojskową. To osobna procedura, zapowiedziana już na 2027 rok. Rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia przyszłego roku. Obowiązek dotyczyć będzie m.in. mężczyzn urodzonych w 2008 r. oraz tych z roczników 2003–2007, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej.

Dodatkowo powołania będą mogły otrzymać także kobiety z kwalifikacjami przydatnymi wojsku oraz osoby, które wcześniej były czasowo niezdolne.

Warto podkreślić, że samo wezwanie na kwalifikację wojskową nie jest równoznaczne z powołaniem do służby!

Kto decyduje o przydziałach mobilizacyjnych?

Za nadawanie kart mobilizacyjnych odpowiadają szefowie wojskowych centrów rekrutacji, współpracując z dowódcami jednostek wojskowych. Przydział może być uchylony – wszystko zależy od indywidualnej sytuacji powołanej osoby lub aktualnych potrzeb armii. Jeżeli przydział zostanie uchylony, dokument trzeba niezwłocznie zwrócić do wojskowego centrum rekrutacji.

Obowiązujące przepisy i Twoje obowiązki

Każdy, kto otrzymał przydział mobilizacyjny, musi pamiętać o obowiązku informowania odpowiednich instytucji o zmianach adresu, danych osobowych lub dłuższym wyjeździe za granicę. Dopełnienie procedur i znajomość nowych przepisów może przesądzić o czasie i trybie, w jakim w razie potrzeby znajdziesz się w jednostce wojskowej.

