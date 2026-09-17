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Dostał Nobla, a teraz także polski paszport. Premier Tusk ogłasza w sprawie Victora Ambrosa

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (09:14)

Amerykański laureat Nagrody Nobla, profesor Victor Ambros, otrzymał polskie obywatelstwo. Premier Donald Tusk poinformował o tym wydarzeniu w mediach społecznościowych. Na platformie X zamieścił nagranie, na którym podczas rozmowy telefonicznej przekazuje tę wiadomość naukowcowi.

Dostał Nobla, a teraz także polski paszport. Premier Tusk ogłasza w sprawie Victora Ambrosa
Profesor Victor Ambros, zdj. JOSEPH PREZIOSO /AFP/East News
  • Profesor Victor Ambros, amerykański laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, otrzymał polskie obywatelstwo.
  • Ambros formalnie starał się o polski paszport od marca 2026 roku.
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„Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na Ziemi”

Premier Donald Tusk ogłosił, że Victor Ambros, wybitny biolog molekularny i laureat Nagrody Nobla, został oficjalnie obywatelem Polski. Informację przekazał w serwisie X, publikując nagranie z osobistymi gratulacjami dla naukowca.

„Mów mi Donald. Mam dla ciebie świetną wiadomość: jesteś Polakiem z polskim paszportem. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na Ziemi, a przynajmniej tak uważam” – powiedział premier.

Victor Ambros nie krył wzruszenia i podkreślił, że to dla niego ogromny zaszczyt. To dla mnie zaszczyt, jestem zaszczycony, że znalazłeś czas, by do mnie zadzwonić – przyznał noblista.

Premier Donald Tusk wyraził nadzieję na osobiste spotkanie z profesorem Ambrosem podczas jego wizyty w Polsce w maju przyszłego roku.

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Polskie korzenie Victora Ambrosa

Profesor Ambros ma polskie korzenie – jego ojciec urodził się na Wileńszczyźnie w przedwojennej Polsce. W czasie II wojny światowej został deportowany jako robotnik przymusowy do III Rzeszy, a następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 

Sam Victor Ambros o przywrócenie polskiego obywatelstwa starał się formalnie od marca 2026 roku, o czym poinformował podczas wizyty w Polsce.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową naukowiec podkreślił wówczas, że decyzja o staraniu się o polski paszport była dla niego sposobem na oddanie hołdu przodkom

„Traktuję to jako szansę, aby dołożyć choćby niewielką cegiełkę do rozwoju polskiej nauki i pozycji Polski w świecie” – zadeklarował.

Victor Ambros - laureat Nagrody Nobla i wybitny badacz

Victor Ambros to jeden z najwybitniejszych badaczy w dziedzinie biologii molekularnej i regulacji genów. W 2024 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny – razem z Garym Ruvkunem – za odkrycie mechanizmu, który pozwala lepiej zrozumieć rozwój chorób autoimmunologicznych, nowotworów czy cukrzycy.

Ambros jest absolwentem Massachusetts Institute of Technology (MIT), a swoją karierę naukową rozpoczynał na Harvardzie. Od 2008 roku pracuje na University of Massachusetts Medical School, gdzie pełni funkcję Silverman Professor of Natural Sciences i współdyrektora RNA Therapeutic Institute.

Od 2025 roku przewodniczy Radzie Naukowej w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol). W maju 2025 roku został także uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Śląskiej – była to pierwsza taka uroczystość w jego karierze.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Tusk Nagroda Nobla
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