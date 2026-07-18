Dopalacze to wciąż problem. Znamy najnowsze dane

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Prawie czterysta zatruć dopalaczami, czyli nowymi substancjami psychoaktywnymi, odnotował od początku roku Główny Inspektorat Sanitarny - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Specjaliści ostrzegają, że problem często nasila się w czasie wakacji.

W czerwcu sanepid potwierdził 66 zatruć dopalaczami, w maju 63 takie przypadki, a kwietniu 70. Od początku 2026 roku to dokładnie 399 przypadków.

"Większość zgłaszanych przypadków zatruć dotyczy substancji innych niż środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne, co oznacza, że największy problem dla zdrowia publicznego stanowią 'klasyczne' środki odurzające, substancje psychotropowe oraz pozamedyczne użycie leków, niemniej jednak rynek nowych substancji o działaniu psychoaktywnym zmienia się bardzo dynamicznie" - czytamy w odpowiedzi, jaką nasz dziennikarz otrzymał od Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

"Nie ma już stacjonarnych sklepów z 'produktami kolekcjonerskimi', kojarzonych jako miejsca sprzedaży dopalaczy. Ciężar całego narkorynku przeniósł się na sprzedaż internetową, np. przez darknet, ale też media społecznościowe i komunikatory. Trendy europejskie wskazującymi na rosnącą dostępność i różnorodność substancji psychoaktywnych oraz zwiększone ryzyko zatruć wynikające z obecności nowych związków" - dodaje GIS.

Toksykolog profesor Bartosz Wielgomas podkreślał w rozmowie z naszym dziennikarzem, że w codziennej praktyce zauważa, że zatruć jest mniej niż kilkanaście lat temu – przed zaostrzeniem przepisów - ale problem wciąż istnieje.

Nowe substancje są wprowadzane na rynek, ten problem trwa - zaznaczał.

Specjaliści potwierdzają, że zatrucia dopalaczami najczęściej dotyczą młodych dorosłych, czyli osób, które skończyły 18 lat i osób po trzydziestym roku życia. To zjawisko potwierdzał też raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczący 2025 roku.

Nowe substancje psychoaktywne są z reguły stosowane przez młodzież i osoby, które już w przeszłości stosowały substancje psychoaktywne - dodaje prof. Wielgomas.

Z informacji, które nasz dziennikarz uzyskał w sanepidzie wynika, że trendy europejskie wskazują, że dzisiaj ryzyko zatruć dopalaczami rośnie i wynika z pojawiania się nowych substancji. Sprzedaż niemal w całości odbywa się w internecie. Specjaliści apelują do rodziców o czujność i przypominają, że dopalacze mogą być śmiertelnie niebezpiecznie.