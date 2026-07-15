Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Jest decyzja sejmowej komisji

RMF24

Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu, a sejmowa komisja regulaminowa w środę stwierdziła poprawność tego zrzeczenia. Chodzi o prywatny akt oskarżenia wobec szefa rządu skierowany przez Instytut Polski Suwerennej. Instytut chce skarżyć Tuska za pomówienie ws. finansowania przez Zondacrypto.

2 lipca premier zrzekł się immunitetu poselskiego w związku z wniesionym przez Instytut Polski Suwerennej prywatnym aktem oskarżenia. Jak wówczas tłumaczył, to będzie dobra okazja, żeby ujawnić „wątki potwierdzające w jeszcze większym stopniu zaangażowanie polityków prawicy na rzecz kryptowalut”. Jeśli będę mógł pomóc poprzez zrzeczenie się immunitetu, tym lepiej – dodał.

W środę sejmowa komisja regulaminowa uznała, że oświadczenie premiera o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej spełnia wymogi formalnej poprawności.

Informacje Tuska i akt oskarżenia przeciwko premierowi

8 kwietnia przed posiedzeniem rządu Tusk poinformował, powołując się na ABW, że prezes zarządu Zondacrypto Przemysław Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji: Instytut Polski Suwerennej i Dobry Rząd. Zdaniem premiera wpłaty miały zostać wykonane na przełomie października i listopada 2025 r.: 450 tys. zł trafiło do fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry, inna spółka związana z Zondacrypto i Kralem zrealizowała transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera (Konfederacja) „Dobry Rząd” w wysokości 70 tys. euro.

Pod koniec kwietnia b. wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, związany z Fundacją Instytut Polski Suwerennej, poinformował na platformie X, że fundacja „skierowała do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko Donaldowi Tuskowi za kłamliwe pomówienie oraz wniosek o uchylenie mu immunitetu”. „Zamiast wziąć odpowiedzialność za gigantyczne zaniedbania swojego rządu i całkowitą bierność podległych mu służb w sprawie Zondacrypto, premier Tusk wybrał drogę oszczerstw i politycznego ataku na naszą Fundację. To cyniczna, świadoma ucieczka przed własną nieudolnością” - napisał Cieplucha.

Zrzeczenie się immunitetu

Oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu poseł kieruje, w formie pisemnej, do marszałka Sejmu lub marszałka Senatu. W następnym kroku komisja regulaminowa stwierdza poprawność oświadczenia i przekazuje je marszałkowi Sejmu, który potwierdza skuteczne zrzeczenie się immunitetu. Otwiera to drogę do prowadzenia postępowania karnego.

Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej może nastąpić tylko za czyn wskazany we wniosku, co do którego poseł wyraził zgodę.