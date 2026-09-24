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Donald Tusk zabrał głos w sprawie „mordercy z Jarosławia”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (16:06)

Do dzisiejszej tragedii w Jarosławiu odniósł się premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z „całą surowością polskiego prawa”.

Donald Tusk zabrał głos w sprawie „mordercy z Jarosławia”
Donald Tusk (fot. ROLAND SCHLAGER) /AFP/East News

Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w ataku nożownika na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ul. Benedyktyńskiej na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego obywatela Ukrainy. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem. Jak wynika z relacji świadków, napastnik zaatakował ludzi przed rozpoczęciem mszy świętej.

31-letni mężczyzna ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Jedna z zaatakowanych osób zmarła.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała podczas konferencji prasowej, że w szpitalach pozostają cztery osoby. Trzy z nich są w stanie niezagrażającym życiu, natomiast stan jednej określany jest jako ciężki.

Śledczy prowadzą z jego udziałem czynności, a postępowanie nadzoruje prokuratura.

Jest reakcja premiera

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał w serwisie X, że świadkom zdarzenia zapewniono na miejscu wsparcie psychologiczne.

Do tragedii odniósł się premier Donald Tusk.

„Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku” – napisał szef rządu.

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W Jarosławiu do końca tygodnia zostanie wprowadzona żałoba.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Tusk Jarosław
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