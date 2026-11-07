Donald Tusk po tragedii w Krakowie: Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem poświęcenia i bohaterstwa policjantów

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„Do tej pory w Polsce nie mieliśmy tak drastycznych przypadków terroryzmu. Tak trzeba nazwać ten okrutny zamach” - mówił premier Donald Tusk na odprawie z ministrami i służbami po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. „Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem poświęcenia i bohaterstwa policjantów” - podkreślał.

Tusk: Świadkowie opatrywali jednego z policjantów

W sobotnie popołudnie w ścisłym centrum Krakowa doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny. 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień. Zastrzelił 6 osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został postrzelony i ujęty przez policję.

Na początku swojego wystąpienia na wieczornej odprawie szef rządu wyraził uznanie dla postawy krakowskich policjantów, którzy wykazali się bohaterstwem i doprowadzili do zatrzymania sprawcy. Na pewno uratowali wiele istnień ludzkich, sami narażając się na śmierć - mówił Donald Tusk.

Donald Tusk, Marcin Kierwiński, Władysław Kosiniak-Kamysz (fot. Art Service) / PAP

W czasie odprawy premier podkreślał też zaangażowanie w akcję w Krakowie strażaków i ratowników medycznych. Mówił również o postawie osób postronnych, która robi duże wrażenie.

Świadkowie ruszyli natychmiast na pomoc, opatrywali jednego z policjantów. Ludzie w tej sytuacji w Krakowie pokazali, co to znaczy zdolność do poświęceń i solidarność w chwili zagrożenia - zwracał uwagę szef rządu.

Tusk: Nie może być miejsca na żadną grę

Donald Tusk stwierdził, że po tragedii w Krakowie „musimy wykazać się nadzwyczajną solidarnością na wszystkich szczeblach”.

Nie może być miejsca na żadną grę. Wymagana jest od wszystkich w Polsce pełna powaga, skupienie, solidarność - apelował premier. Zapewniał też, że policja, służby i prokuratura zrobią wszystko, by jak najszybciej przekazać informacje o motywach sprawcy strzelaniny.

Pojawiło się bardzo dużo spekulacji, fejków, dezinformacji, a czasami zwykłej podłości w internecie, ale do tego się niestety już chyba przyzwyczailiśmy. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że władze każdego szczebla będą ze szczególną troską myślały teraz o rodzinach tych, którzy stracili życie - zapowiadał Tusk. Chcielibyśmy także roztoczyć bardzo pieczołowitą opiekę nad rodzinami policjantów poszkodowanych w tej akcji - dodał.

Policja na Rynku Głównym w Krakowie (fot. Jan Graczyński) / East News

Po tragedii w Krakowie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada.

Moja kancelaria uzgodni, jaka będzie forma żałoby narodowej. Wszyscy będziemy przez te dwa dni na pewno przeżywać wspólnie te trudne chwile - powiedział szef rządu.

Szef policji: Brytyjczyk wśród ofiar ataku w Krakowie

Marek Boroń na odprawie w Krakowie (fot. Art Service) / PAP

Komendant główny policji Marek Boroń przekazał, że wśród ofiar ataku jest jeden obywatel Wielkiej Brytanii. Zginęły też 3 Polki, a 2 osoby nie zostały jeszcze zidentyfikowane.

Boroń relacjonował, że wymiana ognia między sprawcą a policjantami nastąpiła po trzech minutach od odebrania zgłoszenia.

Zaraz po tej informacji dyspozytor zadysponował do tej interwencji 30 załóg policyjnych. To była pierwsza załoga, która podjęła interwencję i weszła w reakcję ze sprawcą, ale już było 30 załóg, które wspierały tych policjantów - dodał komendant.

Szef KGP w czasie odprawy ujawnił też, że zarówno sprawca ataku, jak i jego rodzina mieli broń sportową.

Ciała trzech osób w domu sprawcy strzelaniny w Krakowie W domu sprawcy sobotniej strzelaniny w Krakowie znaleziono ciała trzech osób - poinformował premier Donald Tusk. To dwie kobiety i mężczyzna, prawdopodobnie najbliżsi członkowie rodziny napastnika.

Żurek o działaniach prokuratury w centrum Krakowa

W czasie odprawy zabrał głos również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

W różnych miejscach w Krakowie działa siedmiu prokuratorów z trzech jednostek prokuratury. Kieruje prokurator z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. W pierwszej kolejności trwają oględziny przy ofiarach śmiertelnych. Staramy się to robić jak najszybciej - relacjonował.

Szef resortu sprawiedliwości dziękował też „bohaterom w mundurach”. Jak podkreślał, napastnik miał ze sobą tak dużo broni i amunicji, że liczba ofiar śmiertelnych mogła być „dramatycznie wysoka”.