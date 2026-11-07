Donald Tusk po tragedii w Krakowie: Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem poświęcenia i bohaterstwa policjantów

Tusk: Świadkowie opatrywali jednego z policjantów
W sobotnie popołudnie w ścisłym centrum Krakowa doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny. 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień. Zastrzelił 6 osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został postrzelony i ujęty przez policję.
Na początku swojego wystąpienia na wieczornej odprawie szef rządu wyraził uznanie dla postawy krakowskich policjantów, którzy wykazali się bohaterstwem i doprowadzili do zatrzymania sprawcy. Na pewno uratowali wiele istnień ludzkich, sami narażając się na śmierć - mówił Donald Tusk.
W czasie odprawy premier podkreślał też zaangażowanie w akcję w Krakowie strażaków i ratowników medycznych. Mówił również o postawie osób postronnych, która robi duże wrażenie.
Świadkowie ruszyli natychmiast na pomoc, opatrywali jednego z policjantów. Ludzie w tej sytuacji w Krakowie pokazali, co to znaczy zdolność do poświęceń i solidarność w chwili zagrożenia - zwracał uwagę szef rządu.
Tusk: Nie może być miejsca na żadną grę
Donald Tusk stwierdził, że po tragedii w Krakowie „musimy wykazać się nadzwyczajną solidarnością na wszystkich szczeblach”.
Nie może być miejsca na żadną grę. Wymagana jest od wszystkich w Polsce pełna powaga, skupienie, solidarność - apelował premier. Zapewniał też, że policja, służby i prokuratura zrobią wszystko, by jak najszybciej przekazać informacje o motywach sprawcy strzelaniny.
Pojawiło się bardzo dużo spekulacji, fejków, dezinformacji, a czasami zwykłej podłości w internecie, ale do tego się niestety już chyba przyzwyczailiśmy. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że władze każdego szczebla będą ze szczególną troską myślały teraz o rodzinach tych, którzy stracili życie - zapowiadał Tusk. Chcielibyśmy także roztoczyć bardzo pieczołowitą opiekę nad rodzinami policjantów poszkodowanych w tej akcji - dodał.
Po tragedii w Krakowie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada.
Moja kancelaria uzgodni, jaka będzie forma żałoby narodowej. Wszyscy będziemy przez te dwa dni na pewno przeżywać wspólnie te trudne chwile - powiedział szef rządu.
Szef policji: Brytyjczyk wśród ofiar ataku w Krakowie
Komendant główny policji Marek Boroń przekazał, że wśród ofiar ataku jest jeden obywatel Wielkiej Brytanii. Zginęły też 3 Polki, a 2 osoby nie zostały jeszcze zidentyfikowane.
Boroń relacjonował, że wymiana ognia między sprawcą a policjantami nastąpiła po trzech minutach od odebrania zgłoszenia.
Zaraz po tej informacji dyspozytor zadysponował do tej interwencji 30 załóg policyjnych. To była pierwsza załoga, która podjęła interwencję i weszła w reakcję ze sprawcą, ale już było 30 załóg, które wspierały tych policjantów - dodał komendant.
Szef KGP w czasie odprawy ujawnił też, że zarówno sprawca ataku, jak i jego rodzina mieli broń sportową.
Żurek o działaniach prokuratury w centrum Krakowa
W czasie odprawy zabrał głos również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
W różnych miejscach w Krakowie działa siedmiu prokuratorów z trzech jednostek prokuratury. Kieruje prokurator z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. W pierwszej kolejności trwają oględziny przy ofiarach śmiertelnych. Staramy się to robić jak najszybciej - relacjonował.
Szef resortu sprawiedliwości dziękował też „bohaterom w mundurach”. Jak podkreślał, napastnik miał ze sobą tak dużo broni i amunicji, że liczba ofiar śmiertelnych mogła być „dramatycznie wysoka”.