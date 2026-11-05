Domagał się 72 mln zł odszkodowania. Sąd zdecydował ws. Ryszarda Linarda-Boguckiego

Postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Krakowie od maja. Dotyczyło roszczeń z powodu aresztowania Linarda-Boguckiego (wyraził zgodę na podawanie nazwiska-PAP) na początku lat 90. w postępowaniu dotyczącym rzekomego przywłaszczenia samochodów oraz w latach 2003-2012 w związku z podejrzeniem go o nakłanianie do zabójstwa gen. Marka Papały. Znany niegdyś biznesmen w obu tych sprawach został uniewinniony.
Za utracony w czasie aresztowania majątek oraz doznaną krzywdę Linard-Bogucki na początku procesu domagał się od Skarbu Państwa łącznie około 46 mln zł. W trakcie postępowania wniósł jednak o zwaloryzowaną kwotę – ponad 72 mln zł.
Reprezentujący Skarb Państwa pełnomocnik prezesa warszawskiego sądu wnosił o zasądzenie kwoty nie większej niż 1 mln 70 tys. zł, natomiast pełnomocnik prezesa katowickiego sądu – o oddalenie wniosku. Nieuwzględnienia roszczenia chciał również prokurator.
Sprawa zabójstwa „Pershinga”
Ryszard Bogucki, urodzony w 1969 roku, w latach 90. był jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców na Śląsku. Swoją karierę zaczynał jako dealer luksusowych samochodów - w 1992 roku otworzył w Chorzowie salon sprzedaży aut. Jednak już wkrótce jego nazwisko zaczęło pojawiać się w zupełnie innym kontekście.
Problemy z prawem pojawiły się szybko. Boguckiemu postawiono pierwsze zarzuty dotyczące oszustw i przywłaszczenia mienia. W trakcie pobytu w areszcie poznał Ryszarda N., znanego pod pseudonimem Rzeźnik, pochodzącego z Podbeskidzia.
Po wyjściu na wolność Bogucki odpowiadał za przestępstwa gospodarcze z wolnej stopy, jednak wkrótce przestał pojawiać się na rozprawach sądowych.
W 2000 roku katowicka prokuratura wydała za Boguckim międzynarodowy list gończy. Śledczy ustalili, że to właśnie on, wspólnie z „Rzeźnikiem”, był odpowiedzialny za zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing, do którego doszło w grudniu 1999 roku w Zakopanem. Boguckiego zatrzymano w 2001 roku w Meksyku.
Według ustaleń prokuratury motywem zabójstwa „Pershinga” była chęć awansu w strukturach przestępczych. W zamachu mieli uczestniczyć Bogucki, „Rzeźnik” oraz Adam K. ps. Dziadek, który później został świadkiem koronnym. Cała trójka czekała na swoją ofiarę na parkingu w Zakopanem, w skradzionym wcześniej samochodzie. Gdy „Pershing” wrócił z jazdy na nartach i podszedł do swojego Mercedesa, Bogucki i „Rzeźnik” wysiedli z auta. Śledczy ustalili, że to Bogucki oddał strzały do „Pershinga”, natomiast „Rzeźnik” strzelał w powietrze, by odstraszyć świadków.
Za kierowanie grupą przestępczą oraz zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego Bogucki został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia. Wyszedł na wolność w styczniu tego roku.
Kim był „Pershing”?
„Pershing” uchodził za domniemanego szefa gangu pruszkowskiego. Przed tragicznymi wydarzeniami w Zakopanem kilkukrotnie uniknął śmierci - w 1994 roku pod jego samochodem eksplodowała bomba, a wcześniej postrzelono jego ochroniarza, który był do niego podobny.
Oficjalnie „Pershing” przedstawiał się jako mechanik samochodowy. Prowadził dostatnie życie - posiadał kilka luksusowych aut oraz willę z kortem tenisowym i basenem w Ożarowie Mazowieckim. Choć nigdy nie przyznał się do związków z gangiem pruszkowskim i nie udowodniono mu bezpośredniego udziału w działalności przestępczej, to właśnie jemu przypisywano handel kradzionymi samochodami, wymuszanie okupów oraz handel narkotykami.