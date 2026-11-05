Domagał się 72 mln zł odszkodowania. Sąd zdecydował ws. Ryszarda Linarda-Boguckiego

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Sąd Okręgowy w Krakowie przyznał ponad 1 mln zł odszkodowania i zadośćuczynienia Ryszardowi Linardowi-Boguckiemu w związku z aresztowaniem w dwóch sprawach, w których został uniewinniony. Decyzja jest nieprawomocna. Mężczyzna w styczniu wyszedł na wolność, po tym jak spędził 25 lat w więzieniu za zabójstwo znanego w latach 90. gangstera „Pershinga”.

Postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Krakowie od maja. Dotyczyło roszczeń z powodu aresztowania Linarda-Boguckiego (wyraził zgodę na podawanie nazwiska-PAP) na początku lat 90. w postępowaniu dotyczącym rzekomego przywłaszczenia samochodów oraz w latach 2003-2012 w związku z podejrzeniem go o nakłanianie do zabójstwa gen. Marka Papały. Znany niegdyś biznesmen w obu tych sprawach został uniewinniony.

Za utracony w czasie aresztowania majątek oraz doznaną krzywdę Linard-Bogucki na początku procesu domagał się od Skarbu Państwa łącznie około 46 mln zł. W trakcie postępowania wniósł jednak o zwaloryzowaną kwotę – ponad 72 mln zł.

Reprezentujący Skarb Państwa pełnomocnik prezesa warszawskiego sądu wnosił o zasądzenie kwoty nie większej niż 1 mln 70 tys. zł, natomiast pełnomocnik prezesa katowickiego sądu – o oddalenie wniosku. Nieuwzględnienia roszczenia chciał również prokurator.

Skazany za zabójstwo "Pershinga" wychodzi na wolność. Co dalej z Ryszardem Boguckim? ​Ryszard Bogucki, skazany na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo bossa polskiej mafii Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing, opuszcza dziś zakład karny. Jakie są jego plany? Czy zamierza wrócić do biznesu? Jak wygląda jego walka o odszkodowanie i…

Sprawa zabójstwa „Pershinga”

Ryszard Bogucki, urodzony w 1969 roku, w latach 90. był jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców na Śląsku. Swoją karierę zaczynał jako dealer luksusowych samochodów - w 1992 roku otworzył w Chorzowie salon sprzedaży aut. Jednak już wkrótce jego nazwisko zaczęło pojawiać się w zupełnie innym kontekście.

Problemy z prawem pojawiły się szybko. Boguckiemu postawiono pierwsze zarzuty dotyczące oszustw i przywłaszczenia mienia. W trakcie pobytu w areszcie poznał Ryszarda N., znanego pod pseudonimem Rzeźnik, pochodzącego z Podbeskidzia.

Po wyjściu na wolność Bogucki odpowiadał za przestępstwa gospodarcze z wolnej stopy, jednak wkrótce przestał pojawiać się na rozprawach sądowych.

W 2000 roku katowicka prokuratura wydała za Boguckim międzynarodowy list gończy. Śledczy ustalili, że to właśnie on, wspólnie z „Rzeźnikiem”, był odpowiedzialny za zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing, do którego doszło w grudniu 1999 roku w Zakopanem. Boguckiego zatrzymano w 2001 roku w Meksyku.

Według ustaleń prokuratury motywem zabójstwa „Pershinga” była chęć awansu w strukturach przestępczych. W zamachu mieli uczestniczyć Bogucki, „Rzeźnik” oraz Adam K. ps. Dziadek, który później został świadkiem koronnym. Cała trójka czekała na swoją ofiarę na parkingu w Zakopanem, w skradzionym wcześniej samochodzie. Gdy „Pershing” wrócił z jazdy na nartach i podszedł do swojego Mercedesa, Bogucki i „Rzeźnik” wysiedli z auta. Śledczy ustalili, że to Bogucki oddał strzały do „Pershinga”, natomiast „Rzeźnik” strzelał w powietrze, by odstraszyć świadków.

Za kierowanie grupą przestępczą oraz zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego Bogucki został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia. Wyszedł na wolność w styczniu tego roku.

Kim był „Pershing”?

„Pershing” uchodził za domniemanego szefa gangu pruszkowskiego. Przed tragicznymi wydarzeniami w Zakopanem kilkukrotnie uniknął śmierci - w 1994 roku pod jego samochodem eksplodowała bomba, a wcześniej postrzelono jego ochroniarza, który był do niego podobny.

Oficjalnie „Pershing” przedstawiał się jako mechanik samochodowy. Prowadził dostatnie życie - posiadał kilka luksusowych aut oraz willę z kortem tenisowym i basenem w Ożarowie Mazowieckim. Choć nigdy nie przyznał się do związków z gangiem pruszkowskim i nie udowodniono mu bezpośredniego udziału w działalności przestępczej, to właśnie jemu przypisywano handel kradzionymi samochodami, wymuszanie okupów oraz handel narkotykami.